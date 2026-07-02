대한노인회 ‘회원배가운동’ 시상

대한노인회(회장 이중근)는 오는 9일까지 회원배가운동 우수 연합회 및 지회에 대한 시상식과 간담회를 진행한다(사진).
대한노인회는 지난 2월11일부터 6월20일까지 4개월간 실시한 제1차 회원배가운동을 통해 신규 회원 14만9872명(정회원 6만5528명과 일반회원 8만4344명)이 가입했다고 밝혔다.
이에 따라 대한노인회 전체 회원 수는 334만7628명으로 늘어나 전체 노인 인구의 약 30%를 차지하게 됐다.
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입력 2026.07.02 19:51
수정 2026.07.02 19:52펼치기/접기
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대한노인회(회장 이중근)는 오는 9일까지 회원배가운동 우수 연합회 및 지회에 대한 시상식과 간담회를 진행한다(사진).
대한노인회는 지난 2월11일부터 6월20일까지 4개월간 실시한 제1차 회원배가운동을 통해 신규 회원 14만9872명(정회원 6만5528명과 일반회원 8만4344명)이 가입했다고 밝혔다.
이에 따라 대한노인회 전체 회원 수는 334만7628명으로 늘어나 전체 노인 인구의 약 30%를 차지하게 됐다.
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