조선 말 의병 조직도 ‘안동의소파록’ 국가유산 된다

조선 말기 경북 안동 일대에서 봉기한 의병의 조직과 운영 양상을 살펴볼 수 있는 자료가 국가유산이 된다.

해당 문서는 의병 조직에 참여한 인물과 직책, 부대 편성 현황, 지휘 체계 등이 비교적 상세하게 기록되어 있어 당시 의병 조직의 실제 운영 양상을 확인할 수 있다.

국가유산청은 충남 태안 천리포수목원의 조성 과정을 엿볼 수 있는 '태안 천리포수목원 조성 관련 기록물'은 국가등록문화유산으로 이날 등록했다.