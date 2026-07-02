과학기술문화소통학회 회장에 조숙경 한국에너지공과대 교수

한국에너지공과대(켄텍)는 에너지공학부 조숙경 교수(사진)가 한국과학기술문화소통학회(KCST) 초대 회장으로 선임됐다고 2일 밝혔다. 이 학회는 과학기술과 사회의 소통을 연구하고 현장 실천과 정책 연계를 모색하는 전문 학술단체다.