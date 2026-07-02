동생은 승리·형은 홈런…다 가진 ‘형제들’

한화 박정현, KT 마무리 박영현에 KBO리그 사상 첫 ‘형제 대결 홈런’ ‘6승째’ 동생 “직구 승부 후회 없다”

지난 1일 대전에서 열린 프로야구 한화전을 앞두고 이강철 KT 감독은 불펜에서 몸을 푼 마무리 박영현을 향해 농담을 건넸다. 최근 팀 타선 침체로 등판 간격이 길어진 박영현에게 “벌써 아시안게임 모드냐”고 물었다. 이에 박영현은 “아닙니다. 2이닝도 맡겨만 주시면 열심히 던지겠습니다”라고 답했다.



박영현은 4남매 중 셋째로, 형 박정현은 한화 내야수이고, 동생 박지현은 유신고에서 투수로 뛰며 프로 진출을 준비하고 있다. 박영현은 경기 전 “어제도 형을 만나고 왔다”며 “평소에도 자주 연락하고 게임도 함께한다”고 말했다. 동생에 대해서는 “나보다 야구를 더 잘한다. 원래 투타를 겸했는데 지금은 투수에 전념하고 있다”고 소개했다.



이날 형제 맞대결이 성사됐다. 박영현은 8회말 2사 3루에 등판해 추가 실점을 막았고, KT가 9회초 4점을 뽑아 7-3으로 앞선 상황에서 다시 마운드에 올랐다. 2아웃 뒤 한화가 대타로 박정현을 내세우면서 형제의 세 번째 정규시즌 맞대결이 펼쳐졌다. 박영현은 볼카운트 1볼 1스트라이크에서 시속 148㎞ 직구를 던졌고, 박정현은 이를 받아쳐 가운데 담장을 넘기는 비거리 130ｍ짜리 홈런을 터뜨렸다. 시즌 2호 홈런이다. KBO리그 형제 간 투·타 맞대결에서 홈런이 나온 것은 이번이 처음이다. 승리는 박영현에게 돌아갔다. 경기 후 박영현은 “평생 안줏감이 될 홈런”이라며 “맞는 소리부터 달랐다. 저 정도면 잠실에서도 넘어간다”고 말했다. 그는 이어 “팀이 여유 있게 앞선 상황이라 직구로 승부하고 싶었다. 나도 좋은 공을 던졌지만 형이 잘 쳤다. 나는 직구에 자신이 있고, 형도 직구에 강한 타자인 걸 알고 던졌다. 후회는 없다”고 덧붙였다.



프로에서 형제 맞대결 성적은 박정현이 연습경기를 포함해 4타수 2안타로 앞서 있다. 둘은 10타수 3안타를 기준으로 내기를 하고 있다. 박영현은 “이제 1안타만 더 맞으면 내가 진다”며 “다음에는 직구만 고집하지 않고 변화구도 던지겠다. 다음에는 꼭 이기고 싶다”고 말했다. 올 시즌 6승18세이브, 평균자책점 2.83을 기록 중인 박영현은 “승리도 좋지만 세이브를 더 많이 하고 싶다”고 말했다. 그는 이어 “올해가 가장 공이 좋다는 느낌이다. 컨디션도 잘 유지되고 있다”며 “마무리 투수라면 8회든 9회든 팀이 위기일 때 올라가야 한다. 팀 승리에 도움이 되고 싶다”며 웃었다.

