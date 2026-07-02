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비만치료제 주사 후 복통·발열 1년 새 19배

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본문 요약

비만치료제 등 주사제 투여 후 복통과 발열 등을 호소하는 사례가 급증하고 있어 소비자 주의가 요구된다.

비만치료제는 복통 등 소화기계통 장기 손상 및 통증이 124건으로 59.0%에 달했다.

무엇보다 비만치료제를 투여할 때는 주사제 보관 방법과 정해진 용량·기간을 지켜야 하고 이상반응이 발생하면 의료기관을 방문해 진료를 받아야 한다.

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비만치료제 주사 후 복통·발열 1년 새 19배

입력 2026.07.02 20:21

수정 2026.07.02 20:22

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  • 정유미 기자

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예방접종 등 주사제 ‘안전주의보’

비만치료제 등 주사제 투여 후 복통과 발열 등을 호소하는 사례가 급증하고 있어 소비자 주의가 요구된다.

한국소비자원과 공정거래위원회는 2일 주사제 관련 위해정보를 공개하며 소비자안전주의보를 발령했다. 2023년부터 지난 4월까지 소비자위해감시시스템에 접수된 주사제 관련 위해정보는 총 1147건이다. 유형별로는 독감 등 예방접종으로 인한 위해가 314건(27.3%)으로 가장 많았다. 이어 비만치료제 투여로 인한 사례가 210건(18.3%), 진통제 투여로 인한 경우는 81건(7.1%)이었다. 특히 비만치료제 관련 위해정보 접수 건수는 2024년 6건에서 2025년 116건으로 약 19배로 급증했다.

증상별로는 복통 등 ‘소화기계통 장기 손상 및 통증’이 192건(16.7%)으로 가장 많았다. 다음으로 ‘오한·발열’이 149건(13.0%), ‘구토’ 93건(8.1%) 등 순이었다.

주사제 유형별 증상으로는 예방접종의 경우 오한·발열이 116건으로 36.9%를 차지했다. 비만치료제는 복통 등 소화기계통 장기 손상 및 통증이 124건으로 59.0%에 달했다. 구토도 54건으로 25.7%를 점했다.

무엇보다 비만치료제를 투여할 때는 주사제 보관 방법과 정해진 용량·기간을 지켜야 하고 이상반응이 발생하면 의료기관을 방문해 진료를 받아야 한다. 소비자원 관계자는 “주사제 투여 전 반드시 의료진과 상의해야 한다”고 말했다.

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