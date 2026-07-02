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본문 요약

HD현대일렉트릭이 글로벌 빅테크 기업과 1조원이 넘는 전력 인프라 공급계약을 체결했다.

관련 업계는 북미 지역 데이터센터 전력 공급을 뒷받침할 인프라 수요가 확대될 가능성에 주목하고 있다.

HD현대일렉트릭은 "이번 계약은 글로벌 빅테크 기업의 까다로운 데이터센터 품질 기준을 충족하며 배전기기와 전력기기의 경쟁력을 인정받은 결과"라고 밝혔다.

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HD현대일렉트릭, 빅테크와 1조1천억원 전력 인프라 공급 계약

입력 2026.07.02 20:26

수정 2026.07.02 20:27

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  • 손우성 기자

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북미 데이터센터 건설에 납품

HD현대일렉트릭이 글로벌 빅테크 기업과 1조원이 넘는 전력 인프라 공급계약을 체결했다.

HD현대일렉트릭은 2일 공시를 통해 글로벌 빅테크 기업과 7억2129만3753달러(약 1조1212억원) 규모의 배전기기와 전력기기 장기 공급을 위한 기본계약을 체결했다고 밝혔다. 해당 제품은 고객사가 북미 지역에 건설하고 있는 데이터센터에 2028년까지 순차적으로 납품된다.

배전기기와 전력기기는 패키지 형태로 공급된다.

배전·전력기기를 함께 공급하면 전력 인프라 전반의 설계 정합성이 높아지고 납기와 품질 관리에서 발생할 수 있는 위험 요소를 줄일 수 있다.

데이터센터 전력 인프라 수요는 북미 지역을 중심으로 빠르게 늘고 있다.

국제에너지기구(IEA)는 전 세계 데이터센터 전력 소비가 2024년 415TWh(테라와트시)에서 2030년 945TWh로 치솟을 것으로 전망했다.

관련 업계는 북미 지역 데이터센터 전력 공급을 뒷받침할 인프라 수요가 확대될 가능성에 주목하고 있다.

HD현대일렉트릭은 “이번 계약은 글로벌 빅테크 기업의 까다로운 데이터센터 품질 기준을 충족하며 배전기기와 전력기기의 경쟁력을 인정받은 결과”라고 밝혔다.

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