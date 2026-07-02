효성중공업, 호주 전력 시장서 3100억원 규모 수주

효성중공업은 호주 빅토리아주 유일의 송전망 운영사인 ‘오스넷’과 초고압변압기, 리액터 등 전력기기 장기 공급계약을 체결했다고 2일 밝혔다. 계약에 따른 예상 총수주액은 3100억원 규모다. 북미 시장에서 사상 최대 성과에 이어 글로벌 전력기기 공급업체 입지를 다지는 모습이다.



효성중공업은 향후 5년간 빅토리아주 송전망에 초고압 전력기기를 독점 공급하게 된다. 지난 3월 호주 퀸즐랜드주에서 수주한 1425억원 규모의 에너지저장장치(ESS) 프로젝트에 연이은 성과다. 이번 계약으로 효성중공업은 퀸즐랜드주, 뉴사우스웨일스주, 남호주 등 호주 주요 지역에 초고압 전력기기를 공급하며 호주 전역을 아우르는 공급망을 완성했다.



효성중공업은 현재 호주 송전 시장에서 초고압변압기 점유율 1위를 기록하고 있다. 호주 정부가 200억호주달러 규모의 ‘국가 전력망 재정비’ 사업을 본격화하고 있어 향후 추가 수주 기대도 높다고 회사 측은 설명했다.



조현준 효성그룹 회장은 “앞으로도 차세대 전력망 솔루션까지 협력을 확대하며 호주 에너지 전환을 함께 이끄는 파트너가 되겠다”고 밝혔다.

