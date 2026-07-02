“오픈AI, 미 정부에 지분 5% 기부 제안”

FT 보도 “방안 논의 중…공공 펀드 만들어 투자 수익 국민에 배분할 듯”

챗GPT 개발사 오픈AI가 미국 정부에 회사 지분 5%를 제공하는 방안을 논의하고 있다는 보도가 나왔다. 인공지능(AI)으로 인한 경제적 성과를 독식하지 않고 국민과 나누겠다는 취지로 풀이된다.



파이낸셜타임스(FT)는 2일(현지시간) 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)가 최근 도널드 트럼프 행정부에 이 같은 내용의 제안을 했다고 사안을 잘 아는 2명의 관계자 말을 인용해 보도했다. 오픈AI의 기업가치는 8520억달러(약 1319조원)에 달한다.



오픈AI가 모델로 삼은 것은 ‘알래스카 영구기금’이다. 알래스카주의 석유·광업 수익을 기금으로 조성한 뒤 이를 주식 등에 투자해 얻은 수익을 주정부와 주민에게 지급하는 방식이다. 오픈AI는 자사를 포함한 미국의 AI 기업들이 각각 지분 5%씩 기금에 배정하는 방식을 구상하고 있는 것으로 전해졌다.



이 관계자들은 현재 논의가 아직 “개념적” 수준의 초기 단계이며 실제 거래가 성사되려면 의회 입법이 필요할 수도 있다고 전했다. 이들은 올트먼 CEO가 트럼프 대통령과 하워드 러트닉 상무장관, 스콧 베선트 재무장관 등과 관련 협의를 해왔으며, 최근에는 버니 샌더스 민주당 상원의원과도 논의했다고 전했다. 샌더스 의원은 미국 AI 기업 지분 절반을 국민이 소유해야 한다는 내용의 법안을 지난달 발의했다.



FT는 “AI가 창출하는 부를 국민과 공유함으로써 정치권의 반발을 완화하려는 시도로도 해석된다”며 “AI 기술이 창출하는 경제적 이익을 분배하는 새로운 메커니즘을 제시했다는 점에서 의미가 있다”고 평가했다. 오픈AI를 비롯한 AI 기업들은 대규모 데이터센터 건설로 인한 환경 파괴와 일자리 축소, 사이버 보안 위협 등 AI로 인한 부작용으로 국민적 비판에 직면해 있다.



또한 오픈AI와 앤트로픽 모두 이르면 연내 기업공개(IPO)를 준비하고 있는데, 이에 따른 막대한 수익을 소수가 독점할 것이라는 비판도 제기됐다.



다만 걸림돌은 있다. 오픈AI의 구상은 구글, 앤트로픽 등 다른 AI 기업의 동참을 전제로 하기 때문이다. FT는 “다만 다른 AI 기업들이 실제로 이에 동의할지는 불분명하다”고 전했다.



백악관과 오픈AI는 FT의 사실관계 확인 요청에 응답하지 않았다.

