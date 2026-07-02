한화오션, ‘한국형 차기 구축함’ 낙점

‘7조8000억 규모’ 우선협상대상자로…HD현대중 ‘보안 감점’에 신승

한화오션이 정부의 한국형 차기 구축함(KDDX) 상세설계 및 선도함 건조 사업 우선협상대상자로 최종 선정됐다고 방위사업청이 2일 밝혔다. KDDX 선도함은 2032년 해군에 인도된다.



KDDX 사업은 6000t급 미니 이지스함 6척을 국내 기술로 건조하는 것으로 7조8000억원 규모다. 한화오션은 개념설계에 이어 사업 핵심인 상세설계 및 선도함 건조까지 맡게 됐다.



방사청은 지난달 11일 한화오션과 HD현대중공업이 제출한 제안서 평가 결과를 발표했다. 한화오션이 93.9542점, HD현대중공업이 93.3675점을 받은 것으로 알려졌다. 차이는 0.5867점에 불과했다.



한화오션 신승엔 HD현대중공업에 적용된 보안 감점이 영향을 미쳤다. HD현대중공업 임직원 9명은 한화오션 전신인 대우조선해양의 KDDX 개념설계 자료 등을 촬영하고 유출한 혐의로 기소됐다. 8명은 2022년 11월, 나머지 1명은 2023년 12월 유죄가 확정됐다.



방사청은 애초 보안 감점 기한을 8명의 유죄 확정 시점부터 3년이 되는 2025년 11월로 설정했지만, 지난해 마지막 1명의 유죄 확정 시점인 2023년 12월로 기준을 바꿨다. 그 결과 HD현대중공업에 대한 보안 감점 기한은 올해 12월까지로 연장됐다.



업계에선 두 업체가 6척을 나눠 건조할 수 있다는 관측이 나온다. 다만 상세설계와 선도함 건조를 맡은 사업자가 부품과 기자재를 결정할 수 있어 주도권을 갖는다.

