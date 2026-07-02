코스닥, ‘동전주’ 퇴출·특례상장 꼼수 끝…50곳 상장폐지 예상

거래소, 체질 개선 후속 조치 시행 밸류업 미공시 땐 상폐 유예 박탈

한국거래소가 30주년을 맞은 코스닥 시장의 체질 개선을 위해 기술특례기업의 상장폐지 요건을 강화하고, 주가 1000원 미만의 ‘동전주’를 상장폐지 조치키로 했다. 이를 적용하면 올해 코스닥 상장폐지 기업이 약 50곳에 달할 것이란 예상이 나왔다.



거래소는 2일 코스닥 신뢰·혁신 제고 방안 및 자본시장 체질 개선 방안의 후속조치로 특례상장기업 상장폐지 관리 요건을 높이는 내용 등을 담은 상장규정과 시행세칙을 시행한다고 밝혔다.



기술특례로 코스닥에 상장한 기업들은 그동안 매출액 요건 및 대규모 손실 상장폐지 요건 적용을 일정 기간(3~5년) 유예받았다. 그러나 이제는 이들 기업이 기업가치 제고계획을 공시하는 경우에만 유예 조건이 적용된다.



코스닥 전체 밸류업 공시 389건 가운데 특례상장기업 공시는 10건에 불과하다. 지난달 15일 기준 전체 기업 대비 밸류업 공시 비중은 일반기업이 26.4%인 반면 특례상장기업은 3.2%였다.



특례상장기업이 상장 후 5년 안에 주된 사업목적을 변경하는 경우에는 상장폐지 실질심사 대상에 추가된다. 특례상장의 전제로 심사한 주된 사업의 기술력·성장성이 유지되도록 하려는 취지다.



혁신기업의 원활한 상장을 위해 기존 바이오, 인공지능(AI), 우주, 에너지 분야에 첨단로봇, K콘텐츠, 사이버보안에도 맞춤형 질적심사 기준을 도입한다.



저PBR(주가순자산비율) 기업 종목명도 거래소(KRX) 밸류업 홈페이지에 공표된다.



거래소는 전날부터 상장유지를 위한 시가총액 및 주가 기준도 강화했다. 상장사의 시가총액이 코스피에서 300억원, 코스닥에서 200억원을 일정 기간 밑돌면 상장폐지된다. 주가가 30거래일 연속 1000원 미만일 경우 관리종목으로 지정되고 이후 90거래일 중 45거래일 연속 주가가 1000원을 밑돌면 퇴출된다.



김성천 거래소 공시제도팀장은 이날 서울 여의도 한국거래소에서 열린 ‘코스닥 커넥트 2026’에서 “이달부터 동전주와 시가총액 요건이 강화되는 데 따라 상장폐지가 늘어날 것”이라며 “



“아직 코스닥에서 (강화된) 이 기준으로 폐지된 종목은 없으나, 다음달 첫 사례가 나올 수도 있을 것으로 보인다”고 말했다.

