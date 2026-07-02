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매스커레이드 라이프 外

입력 2026.07.02 20:48

수정 2026.07.02 20:52

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[새책]매스커레이드 라이프 外

매스커레이드 라이프

일본 추리소설 신인 문학상 후보 중 한 명이 살인 사건의 용의자라는 의혹이 불거진다. 경찰을 떠난 닛타는 자신이 근무하는 호텔에서 문학상의 심사가 이뤄지는 것을 알고 다시 한번 수사에 협조해 사건을 해결해 나간다. 히가시노 게이고 지음. 김은모 옮김. 현대문학. 2만원

[새책]매스커레이드 라이프 外

이다의 날마다 자연관찰

작가가 실제로 해마다 자연을 관찰하며 기록한 일기들을 어린이의 눈높이에 맞춰 그림일기 형식으로 재구성한 책. 불광천에서 백로를 본 이야기, 거리에서 본 동물과 식물들까지 평범한 일상에서 포착한 자연 관찰기가 담겼다. 이다 글·그림. 보리. 1만8500원

환한 어둠

사고로 장애인이 된 아들과 이 때문에 수렁에 빠진 한 가족이 해체됐다가 다시 모이는 과정을 그린 소설. 절망 속에서도 서로의 손을 놓지 않을 용기를 말한다. 작가 역시 등단 이후 사고로 하반신이 마비되는 경험을 했으나 지금까지 글을 써오고 있다. 황시운 지음. 마이디어북스. 1만7500원

흰흑

언어와 사물 사이를 응시해 온 시인의 다섯 번째 시집. “흰색에 흑색을 더하면 흰흑색이 된다”는 시인의 말로 시작하는 시집은 낯선 감각을 통해 새로운 사유의 공간을 만들어낸다. 작가는 올해 제12회 김현문학패 시 부문 수상자로 선정됐다. 김뉘연 지음. 열림원. 1만2000원

시부야의 초급반

응급의학과 의사이자 에세이스트인 남궁인이 도쿄 어학원에서 보낸 2주간의 휴가를 기록한 책. 야간 당직을 마치고 휴가가 시작되자 일본 시부야의 어학원으로 레벨테스트를 보러 간 그는 이곳에서 낮엔 공부를, 오후엔 음식을, 밤엔 맥주를 즐긴다. 남궁인 지음. 문학동네. 1만6800원

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