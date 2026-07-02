[김홍의 트루 스토리]밥으로 돌아오는 사람

유희 언니 최규화 지음 | 빨간소금 | 220쪽 | 1만5000원

아주 깊이 안다고 생각한 사람도 종종 낯설다. 같이 공원을 걷고, 커피도 마시고, 속내도 꽤 봤다고 생각했는데 어느 순간 알 수 없어질 때가 있다. 그러면 이상하게 배신감이 들고 나 혼자 너무 마음 준 것 같아 억울하다. 밥을 먹으면 좀 나을까? 글쎄, 우린 밥도 여러 번 함께 먹었는데.



탐사보도 전문 매체인 ‘진실탐사그룹 셜록’의 최규화 기자가 쓴 <유희 언니>를 읽는다. 이 시리즈가 셜록에 연재되고 있을 때 주의 깊게 읽다가 책으로 나온 뒤에 얼른 샀다. 나는 유희라는 사람에게 곧 매료됐다. 그는 ‘십시일반 음식연대 밥묵차’로 방방곡곡 투쟁 현장을 다니며 솥을 걸고 밥을 지었다. 때로는 반짝이는 옷을 입고 구성진 트로트 가락도 뽑아냈다. 프롤로그를 적은 김진숙 지도위원은 유희의 밥을 ‘힘이 나고 충만해지던 참 신기한 밥’이라고 적었다.



유희는 남을 위해 그 ‘신기한 밥’을 오랫동안 지었고, 췌장암 진단을 받고서 페이스북에 이런 글을 썼다. “나 좀 안아주세요. 그대들이 힘 주실 차례입니다. 하하. 동지니까요.” 그의 마음을 상상하면 가슴 한구석이 꽉 막히는 것처럼 먹먹해진다.



주고받는 것에 익숙해지려면 먼저 줘야 한다. 내가 읽은 유희는 가열하게, 사정없이 베푸는 사람이었다. 투병 중에도 밥으로 하는 연대를 멈추지 않았다. 2024년 6월18일 세상을 떠났다. 너무 늦었지만 그의 영면을 기원한다.



나는 유희의 삶을 이 책에 적힌 만큼밖에 모르지만, 적어도 한 가지는 분명히 알 것 같다. 유희는 자꾸만 돌아오는 사람이었다. 복수의 인터뷰이들에게서 공통적으로 발견되는 장면이 있다. 한동안 유희와 만나지 못하다가 현장에서 밥으로 연대하는 그를 마주친다. 많은 말이 필요치 않다. 그만큼 서로를 잘 알기 때문이다. 무엇이 그를 이끌어 현장으로 돌아가게 했을까? 나에게도 자꾸만 돌아가려 하는 지향점이 있을까? 나도 유희처럼 용기를 낼 수 있을까?



저자는 기자의 눈으로 유희의 지난 삶을 좇는다. 하지만 어느 대목에서는 유희의 밥을 앞에 놓은 것처럼 마음으로 눈물 흘린다. 따라 읽다 보면 나도 유희의 밥차 앞에 서 있는 것 같다. 칼바람 치는 아스팔트 위에서 자리를 버티고 앉아 따듯한 국물을 나누는 사람들의 마음을 생각하게 된다. 좋은 글은 언제나 읽는 사람의 시공간을 바꿔놓는다.



나는 여전히 당신들을 더 알고 싶다. 다시 공원을 걷고, 커피를 마시고, 속 이야기도 하겠지만 서운한 마음은 갖지 않겠다. 밥을 먹자고 해야지. 그러기 위한 밥을 지어야지.



오직 남을 위한 밥 한 그릇을 담을 것이다. 유희처럼.