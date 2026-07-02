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본문 요약

김만식 일등상사는 우리가 알던 가해자가 아니다.

책은 이론과 실제 사례를 접목해 개별 가해자라는 파편들이 대량 학살의 구조를 이루어나가는 과정을 보여준다.

제목 '모자이크'는 진상 조사 과정에서 흐릿하게 가려져 있던 가해자의 얼굴과 내면을 다시 들여다보겠다는 뜻이자 대량 학살을 구성한 구조와 감정의 조각들을 맞추겠다는 의미다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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가해자의 내면…모자이크 걷어내기

입력 2026.07.02 20:49

수정 2026.07.02 20:50

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  • 배문규 기자

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모자이크

한성훈 지음

진실의힘 | 644쪽 | 3만7000원

[책과 삶]가해자의 내면…모자이크 걷어내기

김만식 일등상사는 우리가 알던 가해자가 아니다. 전쟁 영웅이자 반공주의자인 동시에 증언자다. 그는 이북에서 아버지가 처형되는 장면을 목격한 후 월남해 한국전쟁에서 인민군을 상대로 혁혁한 전과를 거둔다. 그는 보도연맹원을 총살하는 현장 책임을 맡아 확인 사살과 ‘처형’을 지휘했다. 평범한 일상을 보내던 그는 2007년 민간인 학살 피해자 유족들 앞에서 자신이 가해자임을 밝히고 용서를 구했다. 그의 고백에는 과거를 성찰하던 당시 사회 분위기와 가톨릭 신자였던 개인의 종교적 정서가 맞물렸다. 전쟁 영웅으로서의 자기 인식과 학살 가해자로서의 기억 사이에 벌어진 심리적 균열을 마주하는 일이기도 했다.

기존 제노사이드와 집단 학살 연구에서 학살의 실행자들은 도덕적 단죄의 대상으로 남아 있었다. 가해자 연구 역시 제도적 구조나 이데올로기 차원에 집중되어 왔다. 의문사위원회·진실화해위원회에서 민간인 학살 및 국가 폭력을 조사한 저자는 사법적 단죄나 거시적 구조 분석만으로는 ‘살인이 어떻게 가능해졌는가’라는 근원적 질문에 답할 수 없다는 한계를 절감했다. 그로부터 ‘가해자의 감정’에 주목한다. 극단적 폭력의 중심에 있었던 가해자들이 현장에서 어떤 감정을 경험했으며, 그것이 그들의 도덕 판단과 어떻게 관계되었는지, 현장에서 어떤 역할을 수행했는지 파악하려는 것이다.

이는 가해자에게 면죄부를 주려는 것이 아니라 타인을 인간 이하로 취급하는 인지적 왜곡인 ‘비인간화’의 원리를 규명하기 위해서다. 책은 이론과 실제 사례를 접목해 개별 가해자라는 파편들이 대량 학살의 구조를 이루어나가는 과정을 보여준다.

제목 ‘모자이크’는 진상 조사 과정에서 흐릿하게 가려져 있던 가해자의 얼굴과 내면을 다시 들여다보겠다는 뜻이자 대량 학살을 구성한 구조와 감정의 조각들을 맞추겠다는 의미다. 제주 4·3, 한국전쟁 전후 민간인 학살 등 한국 현대사의 비극부터 인도네시아 대학살, 나치의 유대인 학살까지 가해자들의 진술과 행위를 따라간다. 가해자의 악행을 이해할 때, 폭력의 반복을 경계하고 막을 수 있다는 것이 책의 결론이다.

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