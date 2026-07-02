[금요일의 문장]사람을 파괴하는 자는 하느님도 파괴한다네

게슈타포의 통역사로 일하며 그 지위를 이용해 게토에 갇힌 유대인 수백 명을 구하기도 한 폴란드계 유대인 소년 다니엘이 주인공인 소설.

상업성과 관계없이 문학적 가치가 뛰어난 세계 문학의 걸작을 소개한다는 취지로 계획된 대산세계문화총서는 2001년 로렌스 스턴의 <트리스트럼 샌디>를 시작으로 25년간 이어져왔다.

영어권과 서유럽에 편중하지 않고 중국어, 일본어, 러시아어, 스페인어 작품 등 34개국 문학을 소개했다.