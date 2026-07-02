창간 80주년 경향신문

네게 이름을 붙여줄게, 그럼 넌 내 꿈이 될 거야

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

이 책을 그림책이라고 할 수 있을까?

지호에게는 나무 한 그루가 있다.

아이는 이 나무 화분에 '지호에 베리베리 블루베리 나무'라는 이름을 써서 붙였다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

네게 이름을 붙여줄게, 그럼 넌 내 꿈이 될 거야

입력 2026.07.02 20:56

수정 2026.07.02 20:59

펼치기/접기
  • 손버들 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가

베리베리 블루베리

진주 글·이가희 그림

킨더랜드 | 68쪽 | 2만2000원

[그림책]네게 이름을 붙여줄게, 그럼 넌 내 꿈이 될 거야

이 책을 그림책이라고 할 수 있을까? 책장을 닫으며 꽤 근사한 사진전 혹은 독립영화 한 편을 본 듯한 기분이 든다. 필름 카메라로 찍은 실제 사진과 다양한 이미지를 합성해 만든 서사가 유쾌하다. 레트로한 색감과 감각적인 타이포그래피가 어우러져 ‘힙한’ 세계가 되었다. 그림책 하면 떠오르는 고정관념을 깨버리는 연출이 ‘베리베리(very very)’ 신선하다.

주인공은 명선초등학교 1학년 4반 안지호. 지호에게는 나무 한 그루가 있다. 아이는 이 나무 화분에 ‘지호에 베리베리 블루베리 나무’라는 이름을 써서 붙였다. 조사 ‘의’를 ‘에’로 잘못 쓴 삐뚤빼뚤한 글씨가 사랑스럽다.

지호는 블루베리 나무가 어서 자라 보랏빛 열매를 맺기를 학수고대한다. 분명 세상에서 가장 맛있고, 힘세고, 예쁜 블루베리일 것이라 기대한다. 하늘을 날 수도, 왕도 좀비도 될 수 있을 것이라고 믿는다. 앙상한 가지에 잎 몇장만 대롱대롱 매달린 볼품없는 나무지만 무엇이든지 될 수 있다. 지호가 무엇이든지 될 수 있듯이.

존재는 명명될 때, 꿈은 상상할 때 선명해진다. 지호는 블루베리가 사과나무였다는 걸 알게 되어도 전혀 개의치 않는다. 대신 ‘베리베리 블루사과’라는 새로운 이름을 붙여준다. 블루사과는 무엇이 될까. 지호의 상상은 끝나지 않는다.

진주·이가희 작가는 첫 번째 작품 <빨간 사과가 먹고 싶다면>으로 지난해 어린이책의 노벨상 격인 볼로냐 라가치상 오페라 프리마(신인상) 부문 대상을 받았다. 대상은 한국인 최초다. 좋은 영화를 보면 그 감독의 전작까지 보고 싶어진다. ‘블루베리’ 전의 ‘빨간 사과’는 어떤 맛이었을지 궁금하게 만든다. 주인공 지호가 이가희 작가의 딸이라는 것을 알고 나니, 책이 더 사랑스럽게 다가온다.

[그림책]네게 이름을 붙여줄게, 그럼 넌 내 꿈이 될 거야
  • AD
  • AD
  • AD

연재 레터를 구독하시려면 뉴스레터 수신 동의가 필요합니다. 동의하시겠어요?

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 콘텐츠 서비스(연재, 이슈, 기자 신규 기사 알림 등)를 메일로 추천 및 안내 받을수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 〉 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

레터 구독을 취소하시겠어요?

뉴스레터 수신 동의

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

안녕하세요.

연재 레터 등록을 위해 회원님의 이메일 주소 인증이 필요합니다.

회원가입시 등록한 이메일 주소입니다. 이메일 주소 변경은 마이페이지에서 가능합니다.
이메일 주소는 회원님 본인의 이메일 주소를 입력합니다. 이메일 주소를 잘못 입력하신 경우, 인증번호가 포함된 메일이 발송되지 않습니다.
뉴스레터 수신 동의
닫기

경향신문에서 제공하는 뉴스레터, 구독 서비스를 메일로 받아보실 수 있습니다. 원하지 않는 경우 [마이페이지 > 개인정보수정] 에서 언제든 동의를 철회할 수 있습니다.

※ 동의를 거부하실 경우 경향신문의 뉴스레터 서비스를 이용할 수 없지만 회원가입에는 지장이 없음을 알려드립니다.

  • 1이메일 인증
  • 2인증메일 발송

로 인증메일을 발송했습니다. 아래 확인 버튼을 누르면 연재 레터 구독이 완료됩니다.

연재 레터 구독은 로그인 후 이용 가능합니다.
경향신문 홈으로 이동
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글