추미애의 경기도 “전국 최초 지방노동감독관 170명 채용”

“중앙정부 감독만으론 한계”…내년 상반기 소규모 사업장 투입

경기도가 전국 최초로 ‘지방노동감독관제’를 도입하면서 내년 상반기 현장 투입을 목표로 170명 규모의 노동감독관을 신규 채용한다고 2일 밝혔다.



이번 채용은 추미애 경기도지사가 당선인 시절 밝힌 ‘전국 최초 지방노동감독관 도입’ 공약의 후속조치다.



경기도지사직인수위원회인 ‘공정·혁신·포용 경기준비위원회’는 120대 정책 제안을 하면서 첫 번째 제안으로 지방노동감독관 신속 도입을 제시한 바 있다.



도는 지난 1일부터 7급 공개채용 절차에 들어갔다. 오는 12월8일부터 시작하는 노동감독관 직무집행법 시행에 앞서 전담조직 신설과 인력 채용, 직무교육 준비 등을 추진해 내년 상반기부터 본격 운영에 들어간다는 계획이다.



이번에 공채를 시작한 7급(노동직 25명)을 포함해 8·9급 경력경쟁채용, 시군 전입 등을 거쳐 내년 1월부터 순차적으로 현장 감독 인력으로 임용한다. 현장 투입은 내년 상반기부터다. 170명의 지방노동감독관으로 구성된 전담조직 설치도 추진한다.



경기도는 전국에서 노동자와 사업장이 가장 많이 밀집한 광역단체로, 특히 30인 미만 소규모 사업장이 많아 중앙정부의 감독만으로는 산업안전보건 기준 및 노동관계법 준수 여부를 상시 확인하기 어렵다는 지적이 많았다. 산업재해 및 노동권 침해 대처에도 상대적으로 취약했다.



도 관계자는 “지방노동감독관은 중앙 노동감독의 손이 충분히 닿기 어려웠던 관내 소규모 사업장과 취약 노동현장을 중심으로 현장 점검을 수행하게 된다”고 말했다.

