육군 “예비군 사망 원인 췌장염”…의무지원 개선은 숙제

5.8㎞ 거리 의무팀, 즉시 출동 못해 군 측은 “병세 상당히 진행된 상태” 민간 의료 통합 운용 등 개선키로

육군이 ‘73사단 예비군 사망사건’을 조사한 결과 입소 전부터 치료받아온 췌장염이 사망 원인으로 확인됐다고 발표했다. 육군은 대규모 예비군 훈련에서 의무지원 체계가 부족한 한계점을 확인하고 향후 모든 예비군 훈련장에 의무후송팀을 상주하도록 하겠다고 밝혔다.



최장식 육군참모차장은 2일 국방부에서 예비군 A씨 사망사건 조사 결과를 발표했다. 최 차장은 “유가족 입회하에 부검을 실시한 결과 고인이 훈련 입소 전부터 치료를 받고 있던 췌장염이 사망 원인이라고 판단했다”고 밝혔다. 육군은 서울대와 연세대 법의학과 교수 2명의 소견을 종합해 이 같은 결론을 내렸다.



A씨는 군단급 통합훈련인 쌍룡훈련의 2일차이던 지난 5월13일 오후 7시쯤 경기 포천의 한 부대에서 저녁 식사 후 야간 훈련장소로 이동하다가 의식을 잃고 쓰러졌다. 주변 간부들이 심폐소생술을 실시했고 사고 발생 20분 뒤 119구급차량으로 민간병원으로 후송했으나 사망했다.



A씨는 입소 전인 지난 3월부터 췌장염 증세가 있어 총 4회에 걸쳐 통원 치료를 받았다. A씨 아버지는 이번 예비군 훈련에는 의사 소견을 들어 열외를 하는 게 어떻겠냐는 의견을 전했지만 A씨는 훈련에 참가했다고 한다. A씨는 입소 전에 작성하는 건강문진표 항목에도 췌장염을 별도로 기재하지 않은 것으로 나타났다.



이번 조사에서 일반 동원훈련보다 큰 규모로 진행하는 예비군 훈련에서 현장의 의무지원 체계가 충분히 뒷받침되지 못한 것으로 나타났다. 사고 당시 군 의무지원팀은 현장에서 약 5.8㎞ 떨어진 곳에 배치돼 즉시 출동하지 못했다.



다만 육군은 A씨가 쓰러진 직후 현장에서 필요한 응급조치는 모두 이뤄졌고 의무지원 체계와 사망의 인과관계도 크지 않다고 밝혔다. 육군 관계자는 “부검 결과를 보면 이미 괴사 병변이 상당히 진행된 상태였다”며 “5~10분의 차이로 골든타임을 놓쳤다고 보기는 어렵다”고 했다.



육군은 예비군 훈련의 의무지원 체계를 개선하겠다고 밝혔다. 대규모 야외훈련을 진행할 때는 사단과 인접 부대의 가용 의무인력뿐만 아니라 민간 의료인력까지 통합 운용해 1개 대대 훈련장마다 의료지원팀을 배치하기로 했다. 예비군 건강문진표도 개선하겠다고 했다. 기존 문진표는 만성질환과 전염성 질환 여부를 묻는 수준에 그쳤는데, 과거 병력과 세부 증상, 최근 건강 상태까지 확인할 수 있도록 할 계획이다.

