구글, EU 반독점 소송 패소···7조원대 과징금 확정

구글이 7조원대 과징금을 취소해달라며 유럽연합(EU)을 상대로 제기한 소송에서 8년 만에 패소했다.

유럽사법재판소(ECJ)는 2일(현지시간) 보도자료를 내고 “구글과 모회사 알파벳이 EU 일반 법원의 판결에 불복해 제기한 항소를 기각하고 구글에 부과한 과징금 41억2000만유로(약 7조3000억원)를 확정한다”고 밝혔다.

EU 집행위원회는 앞서 2018년 구글에 43억4000만유로의 과징금을 부과했다. 구글이 안드로이드 스마트폰 기기에 구글 검색 엔진과 크롬 브라우저를 사전 설치하도록 요구하는 계약을 체결함으로써 자사 검색 엔진의 지배력을 불법적으로 강화했다고 판단한 것이다.

구글은 이에 항소했고, 1심에 해당하는 EU 일반 법원은 일부 주장을 받아들이면서 과징금은 43억4000만유로에서 41억2000만유로로 깎였다. 구글은 다시 EU 최고법원인 ECJ에 항소했으나 결국 기각됐다. 41억2000만유로는 EU가 부과한 과징금 중 가장 많은 액수다.

파이낸셜타임스(FT)는 “이번 결정은 세계 최대 기술 기업의 책임 강화를 위해 강력한 새 규정을 시행하려는 EU에 상당한 승리”라고 평가했다.

구글은 성명을 내고 “이번 판결은 안드로이드를 개방적이고 상호운용 가능한 무료 플랫폼으로 유지하기 위해 우리가 해온 막대한 투자를 제대로 인정하지 못했다”고 밝혔다.

EU는 구글의 시장 지배력 남용과 관련해 과징금 등 제재를 여러 차례 가해왔다. 2017년 구글이 자사 검색엔진에서 자사 서비스인 구글 쇼핑을 우대했다며 24억유로의 과징금을 매긴 바 있다. 2019년에는 제3차 웹사이트에 구글 검색 기능을 제공하고 광고를 붙였다며 15억유로의 과징금을 부과했다.

EU는 2024년 빅테크 기업의 시장 지배력을 억제하기 위해 디지털시장법(DMA)을 시행하는 등 관련 조치를 잇달아 취해왔다. 도널드 트럼프 미국 행정부는 이에 반발해 EU의 빅테크 규제를 주도한 전직 고위 관료를 입국 금지하는 등 보복에 나섰다.