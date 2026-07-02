이 대통령 “지역 투자에 분열적 접근 안 돼…정치인 부화뇌동 말아야”

충청권 첨단산업 국민보고회…정청래 ‘전북 소외’ 발언 겨냥 해석도

이재명 대통령이 “충청은 대한민국 첨단산업의 중심을 넘어 인공지능(AI) 시대를 선도하는 세계적 혁신의 중심지로 우뚝 설 것”이라고 말했다. 이 대통령은 3대 메가프로젝트로 “국토 전체를 한국판 실리콘밸리로 탈바꿈”할 것이라고 했다.



이 대통령은 2일 충남 아산 삼성디스플레이 제2공장에서 열린 ‘충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에 참석해 “충청이 열어젖힌 균형발전의 길이 대한민국의 생존 전략이고 충청이 선도해 온 첨단산업 강국의 길이 대한민국의 미래”라고 말했다. 이 대통령은 “AI 시대 미래를 좌우할 핵심 전략산업인 반도체·디스플레이·2차전지·바이오 4대 첨단산업이 하나의 생태계를 이루고 있는 지역이 바로 충청”이라며 “균형발전과 첨단산업의 거점을 하나로 일치시킬 이 중대한 기회를 결코 놓치지 않을 것”이라고 했다.



이 대통령은 “삼성과 SK하이닉스, 셀트리온이 충청권 첨단산업 육성에 관한 대규모 투자계획을 발표해줬다”며 “과감한 결단에 감사드린다”고 말했다. 이어 “(삼성의) 고 이병철 회장이 1983년 일본 도쿄에서 반도체 산업 진출을 선언했던 역사적 순간이 떠올랐다”며 “이재용 삼성전자 회장의 결단이 대한민국 첨단산업의 새로운 도약을 선도할 것이라 확신한다”고 했다.



이 대통령은 축사에 앞서 “지역 투자에 있어 일부 지방자치단체장은 주민들이 ‘왜 우리 동네에는 안 되느냐’는 지적을 해서 스트레스를 받는 것 같다”며 “분열적으로 접근해서는 안 된다”고 말했다. 그는 “가장 좋은 입지에 기업이 입주하도록 지원하는 것이지, 선물을 나눠주는 것이 아니다”라며 “정치하는 사람이 부화뇌동해서 화를 낸다면 동네가 발전하겠느냐”고 했다. 이를 두고 정청래 전 더불어민주당 대표가 전날 이원택 전북지사 취임식에서 “도민들이 광주전남에 큰 투자가 이뤄지는데 전북은 뭐냐(고 한다)”고 한 발언을 겨냥한 것 아니냐는 뒷말도 나왔다.



이 대통령은 오후 청와대 수석보좌관회의에서 3대 메가프로젝트에 대해 “국토 전체를 한국판 실리콘밸리로 탈바꿈시키는 원동력이 될 것”이라며 “국정의 최우선 순위에 올려놓고 사업 진행에 속도를 내야 한다”고 말했다. 그는 “역대 정부도 시대의 갈림길에서 새로운 도전을 통해 더 큰 도약의 문을 열어왔다”며 “중화학공업 육성으로 수출입국의 길을 연 1970년대 박정희 정부와 IT(정보기술) 대국의 초석을 다진 2000년대 김대중 정부에 이은 세 번째 디딤돌이 될 것”이라고 했다.

