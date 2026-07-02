‘당 복귀’ 김민석, 청주 하이닉스 방문…‘국정 연계’ 행보

정청래, 이틀 연속 호남 일정 소화 명·문 회동 뒤 여당 내분 숨고르기

더불어민주당 차기 당대표 선거 출마가 유력한 김민석 전 국무총리가 2일 당 복귀 후 첫 일정으로 충북 청주의 SK하이닉스 공장을 찾아 이재명 정부 국정 연계행보를 보였다. 또 다른 당권 주자인 정청래 전 대표는 연이틀 호남을 찾아 민주당의 정통성을 부각하는 데 주력했다.



김 전 총리는 충북 청주 육거리시장에서 상인 간담회를 연 뒤 SK하이닉스 청주공장을 방문했다. 같은 날 이재명 대통령은 ‘충청권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에서 SK하이닉스가 낸드플래시 메모리 생산 거점인 청주에 총 100조원을 투자하겠다고 발표했다.



김 전 총리는 “메가프로젝트 실현 뒷받침은 집권당인 민주당의 최대 과제”라며 “그 의지를 다지고 명확히 하기 위해 퇴임 후 첫 공식 일정으로 잡았다”고 말했다.



김 전 총리 측은 이재명 정부의 국정 과제 뒷받침을 핵심 캐치프레이즈로 내걸고 호남뿐 아니라 충청, 영남 등 대규모 투자가 예정된 비수도권 지역을 차례로 찾을 계획이다. 김 전 총리 측 관계자는 “국민들이 관심 있는 것은 검찰개혁 같은 이슈보다 민생경제라는 차원에서 첫 일정을 정했다”고 말했다.



정 전 대표는 민주당 최대 지지 기반인 호남에서 비공개 일정을 소화했다. 전날 이원택 전북지사 취임식에 참석한 데 이어 이날은 전남광주통합특별시에 있는 오월어머니회를 방문했다. 정 전 대표는 페이스북에 “5월 영령들의 정신을 계승하는 차원에서 5·18 헌법 전문 수록에 더욱 박차를 가하겠다”고 썼다.



8월17일 전당대회를 앞두고 당내 갈등이 심화하는 가운데 일각에선 전날 이 대통령과 문재인 전 대통령이 만나면서 갈등이 숨 고르기에 들어갈 것이란 기대가 나왔다. 이 대통령이 문 전 대통령을 예우하고 존중하는 모습을 보인 만큼 문 전 대통령을 향한 원색적 비난은 지속되기 어려울 것이라는 관측이 나온다. 김의겸 민주당 의원은 MBC 라디오에서 “보스가 화해했는데 그렇게까지 험악하게 가지는 않을 것”이라고 말했다. 박지원 민주당 의원은 페이스북에 “전현직 대통령의 오찬 회동은 대한민국을 위해 ‘뭉치자, 넓히자’이다”라고 썼다.



다만 외연 확장과 내부 결집이라는 방향성을 두고 올드민주당과 뉴이재명 지지층 간 긴장은 이어질 것으로 전망된다.

