삼성 140조·SK 100조·셀트리온 2조 ‘충청 첨단산업’ 투입

삼성, SK하이닉스, 셀트리온 등이 충청권에 반도체·디스플레이·2차전지·바이오 등을 중심으로 약 392조원을 투자하고, 정부는 전방위적인 정책 패키지로 이들의 대규모 투자를 뒷받침하기로 했다.



정부는 2일 충남 아산에서 열린 ‘충청권 첨단산업 발전 비전 국민보고회’에서 충청권 첨단산업 육성전략을 발표했다. 지난달 29일 청와대에서 대략적인 전국 투자 계획을 밝힌 기업들은 30일 광주 등지 서남권에 이어 이날 충청권 투자 계획을 내놨다. 정부는 지난달 29일 ‘대한민국 대도약 3대 메가프로젝트’를 발표하면서 호남권은 제2의 반도체 생산기지로, 충청권은 첨단 패키징 거점으로 육성한다는 계획을 공개했다.



삼성은 유기발광다이오드(OLED)와 차세대 디스플레이 라인(삼성디스플레이), 고대역폭메모리(HBM) 팹·패키징(삼성전자), 인공지능(AI) 서버 고성능 패키지 기판(삼성전기), 최첨단 배터리 신공법 마더라인(삼성SDI) 등 약 140조원을 투자키로 했다.



이재용 삼성전자 회장은 “AI 시대 성패는 AI를 구동하는 소재와 부품에 달려 있기 때문에 삼성의 미래와도 직결돼 있다”며 “국토의 중심인 충청은 정보기술(IT) 소재·부품의 글로벌 허브로 더 큰 성장을 이뤄갈 것”이라고 말했다.



이재용 “삼성의 꿈, 충청서 뿌리내리고 결실”



이 회장은 충청지역에 있는 삼성전자와 삼성디스플레이, 삼성전기 등 시설을 언급하며 “삼성의 꿈이 이곳 충청에서 뿌리내리고 자라고 결실을 보았다”면서 “선제적인 투자가 기업 성장을 이끌고 그 성장이 지역은 물론 국가 전체 발전으로 이어지는 선순환 모범을 충청에서 확인했다”고도 했다.



이 회장은 “30여년 전 아산은 드넓은 포도밭이었는데, 지금은 세계 최대 디스플레이 단지가 있다. 논과 밭이 대부분이었던 온양 캠퍼스는 범용 반도체 후공정 중심에서 글로벌 최첨단 HBM 팹으로 전환하고 있다. 삼성전기 세종캠퍼스 역시 맨땅에서 시작해 일반 기판 생산을 넘어 이제는 최첨단 AI 서버용 패키징 기판을 만들고 있다”고 말했다.



SK하이닉스는 낸드·첨단 패키징 팹 등에 약 100조원, 셀트리온은 바이오 의약품 생산시설 등에 약 2조원 규모 투자를 추진하겠다고 밝혔다. 그 외 기업들도 AI 데이터센터에 150조원 상당을 투자하는 등 충청권에 약 392조원 규모의 투자가 집중될 예정이다.



정부는 기업들의 투자를 전폭 지원하기 위해 ‘충청권 차세대 첨단산업 육성전략’을 발표했다. 성장엔진특별보조금 신설 등 재정·금융·규제·기술·세제·인력·인프라를 묶은 ‘7대 투자 지원 부스터 프로그램’을 가동해 뒷받침한다고 밝혔다. 특히 투자기업이 필요로 하는, 다수의 복합규제를 큰 폭으로 풀어주는 ‘메가특구’도 지정해 운영할 계획이다.



정부는 또 지역산업 생태계를 만들어 투자기업 중심의 산·학·연 혁신을 활성화하겠다고 밝혔다.



이 밖에 범부처 지원 전담조직인 ‘충청권 첨단전략산업 대도약 태스크포스(TF)’를 즉시 가동해 100일 이내에 종합지원계획을 마련하고, 입지·인허가·전력·용수·인력·금융 등 기업 애로를 신속히 해결하겠다고 했다.



이날 행사에서는 충청권 투자 계획을 발표한 기업(삼성·SK하이닉스·셀트리온)과 중앙·지방 정부 간 ‘충청권 차세대 첨단산업 투자 협약식’도 진행됐다.



김정관 산업통상부 장관은 “충청권 첨단산업의 성장이 곧 우리나라 산업의 미래”라며 “오늘 발표된 투자 계획이 ‘대체 불가 대한민국’의 결실로 이어지도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

