배재고, ‘스타벅스 구호’ 논란 학생 2명 징계 절차···생활교육위 회부

배재고가 ‘5·18 민주화운동 비하’ 응원 논란을 일으킨 학생 2명에 대한 징계 절차를 밟고 있는 것으로 알려졌다.

국회 교육위원회 소속 조국혁신당 강경숙 의원이 2일 서울시교육청으로부터 제출받은 ‘배재고 야구부 방문 점검 결과 보고’ 자료에 따르면 배재고는 문제의 구호를 선창한 학생 2명을 생활교육위원회에 회부하기로 했다. 동조한 학생을 추가로 회부하는 방안도 검토하고 있다.

이 자료를 보면 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 청룡기 전국 고교야구 선수권대회 배재고와 광주제일고 경기 8회 초 배재고 2학년 A군이 “스타벅스 가야지”라고 선창하자, 다른 학생들이 따라 외쳤다. B군은 “탱크 데이”라고 외친 것으로 파악됐다.

광주제일고 코치는 당시 학생들 구호를 듣고 심판에게 항의했다. 그러나 배재고 수석코치는 학생들의 구호를 직접 듣지 못했고 공수 교대 때 더그아웃에서 광주제일고의 항의 내용을 확인한 뒤 학생들을 훈계한 것으로 파악됐다. 경기 종료 후 배재고 코치진은 광주제일고 더그아웃을 찾아 사과했다.

이 사건을 두고 5·18 민주화운동을 희화화하고 지역을 비하했다는 비판이 이어졌다. 배재고는 학교 홈페이지에 사과문을 게시했다. 서울시교육청은 논란이 확산하자 지난달 30일 배재고를 방문해 조사했다.