[단독]“곧 봐요” 옥중서도 편지 스토킹…검찰 “전화도 금지, 항소심에 혐의 추가”

스토킹 범죄로 구속돼 1심에서 유죄를 선고받고도 피해자에게 “곧 봐요”라는 편지를 보낸 스토킹범에 대해 검찰이 전화·통신 연락을 금지했다. 검찰은 항소심 공소장에 ‘옥중편지 스토킹’ 혐의를 추가해 1심보다 무거운 처벌이 이뤄지도록 할 계획이다.

2일 경향신문 취재 결과 전주지검 정읍지청(지청장 정우석)은 여성 유튜버 A씨를 스토킹한 남성 김모씨(29)에 대해 지난 29일 접근금지 잠정조치 1~3호를 청구해 법원의 인용 결정을 받았다.

잠정조치 1호는 스토킹을 중단하라는 서면 경고, 3호는 전화, e메일, 문자나 카카오톡 메시지 등 전기통신을 이용한 연락 금지 결정이다. 검찰은 김씨가 형집행정지 등으로 돌연 석방될 가능성에 대비해 피해자와 가족 100m 내 접근을 금지하는 2호 조치도 했다. 잠정조치를 위반하면 2년 이하의 징역이나 2000만원 이하의 벌금으로 처벌된다.

김씨는 지난달 22일 자신이 복역 중인 전주교도소에서 A씨의 동생이 운영하는 가게로 꽃송이 그림에 “곧 봐요, 찾으러 갈게요”라고 적은 편지를 보냈다. 김씨는 편지봉투와 편지지에 “미안함이라는 것은 아무것도 못해줄 때 하는 것” “연모할 마음 없었다” “그냥 있기에 간 것이다”라고 적었다.

검찰은 경찰이 김씨의 이번 옥중편지 스토킹 범행을 송치하면, 항소심에 반영해 1심보다 더 무거운 형벌이 선고되도록 공소장 변경을 신청할 계획이다. 검찰은 김씨가 앞서 저지른 스토킹 범죄와 포괄일죄(여러 범죄 행위가 하나의 범죄를 구성하는 것)라고 판단해 추가 기소하지 않고 기존 공소장에 혐의를 추가하기로 했다.

정성호 법무부 장관은 지난달 30일 직접 김씨에 대한 ‘편지 검열’을 지시했다. 경찰도 전주교도소에 ‘김씨가 A씨와 그 가족에게 편지를 발송하지 못하도록 조치해 달라’는 취지의 공문을 보냈다. 형집행법에 따라 편지에 형사 법령에 저촉되는 내용이 기재됐다고 의심할 만한 상당한 이유가 있을 때 편지를 검열할 수 있다. 실제 그런 내용이 확인되면 편지 발·수신도 금지할 수 있다.

김씨는 지난 4월 스토킹처벌법 위반 혐의로 구속 기소돼 5월 1심에서 징역 1년을 선고받고 항소한 상태이다. 지난 2~3월 A씨의 유튜브 방송 후원 계좌번호에 26회에 걸쳐 돈을 보내며 송금인란에 “잘자요” 등의 문구를 적고, 3월에는 A씨의 SNS 게시글을 보고 동생 가게와 부모 식당에 3회에 걸쳐 찾아가는 등 스토킹한 혐의가 인정됐다.

검찰 관계자는 “김씨의 출소가 임박하면 위치추적 전자감독장치(전자발찌)를 부착하는 잠정조치(3호의2)를 법원에 청구하고, 경찰에 주거지 순찰 강화 등의 신변안전 조치를 요청하겠다”고 밝혔다.