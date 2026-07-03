[책과 삶]한글 닮은 ‘일본 고대 문자’의 정체는?···문자로 다시 읽는 세계사

성직자 마슈토츠, 성경 알리려고 문자 고안한 ‘아르메니아 세종’ 독자적 문자, 민족 독립성과 결부 일본, 한글 닮은 ‘아히루 문자’를 고대문자 주장했지만 ‘위작’ 평가 쐐기문자부터 현대 이모티콘까지 수천년 이르는 문자의 역사 탐구

문자 전파담

로버트 파우저 지음 | 혜화1117 | 512쪽 | 3만5000원

한국인은 세종대왕과 한글을 두고 문자를 만든 사람과 연도가 정확히 알려진 드문 사례라고 여기지만, 역사를 살펴보면 그렇지가 않다. 405년쯤 아르메니아의 성직자이자 학자인 메스로프 마슈토츠는 성경을 자국인들에게 알리기 위해 새로운 문자 체계를 만들었다. 여러 언어에 익숙했던 마슈토츠는 그리스 문자에 영향을 받아 아르메니아만의 발음을 표기할 수 있는 새로운 글자를 추가했다. 아르메니아인들은 수없는 외세의 침략과 정복 속에서도 문자를 지켜냈다. 마슈토츠는 ‘아르메니아의 세종’인 셈이다.

학계에서는 탕구트, 한국에서는 서하로 알려진 중국 서북 지역 변방국에도 독자적인 문자가 있었다. 서하 문자는 ‘역사상 가장 어렵고도 흥미로운 문자’로 꼽힌다. 서하 초대 황제인 경종 이원호(재위 1038~1048)는 송나라와 대등한 독립 국가임을 강조하기 위해 즉위 이전부터 독자적 문자 체제의 개발을 계획했다. 서하 문자는 얼핏 보면 한자와 비슷하지만 획수가 상당히 많아 시각적으로 빽빽하다. 서하 문자는 배우기 어려웠기에 일종의 ‘비밀 언어’로 기능했을 가능성이 크다.

이처럼 독자적인 문자는 민족이나 국가의 독립성·창의성을 상징한다. 이런 인식은 기묘한 에피소드도 낳았다. “대륙 문화와 한자가 전래되기 이전의 ‘순수한 고대 일본’에 이미 고유 문자가 존재했다”는 주장을 강조하는 ‘신대문자(神代文字)’가 에도 시대에 출현한 것이다. 그중에서도 쓰시마 지역에 등장한 아히루 문자는 한글과 유사한 형태를 지녔다. 한반도와 지리적으로 가까운 곳에서 나타났다는 점 때문에 아히루 문자는 한글을 바탕으로 만들어진 위작이라는 평을 받는다. 신대문자는 문화적 정당성을 확보하려는 시도였지만, 일본 학자들도 위조라고 본다.

로버트 파우저 전 서울대 국어교육과 교수의 <문자 전파담>은 ‘문자 전파로 읽는 세계사’라 할 만하다. 국경의 변동, 민족의 이동, 대규모 전쟁, 종교의 전파 등이 통상 세계사의 주요 변곡점으로 여겨지지만, 문자의 전파나 창제 과정을 통해서도 세계 문명사를 읽어낼 수 있음을 이 책에서 알 수 있다.

현재 세계 곳곳에서 사용하는 문자는 약 150종 정도라고 한다. 라틴 문자가 가장 널리 사용되며, 이와 계통적으로 가까운 키릴 문자와 그리스 문자, 아울러 아랍 문자와 한자 역시 주요 문자다. 끝없이 변화하는 언어와 달리 문자는 상대적으로 보수적으로 유지된다. 600년 역사의 한글이 현재 활발히 사용되는 주요 문자 가운데 가장 ‘젊은 문자’라는 사실은 문자의 보수성을 보여준다. 책은 이처럼 문자에 대한 기초적인 지식부터 차근차근 알려준 뒤, 메소포타미아 쐐기문자부터 현대의 이모티콘·이모지까지 문자의 역사를 살펴나간다.

초기 문자의 발달 단계에서는 ‘레부스 원리’가 중요하게 작동했다. 이는 “그림이 가진 소리를 빌려 다른 단어를 표현하는 원리”다. 흔히 고대 문자는 사물을 직관적 그림으로 표현했다고 알려졌지만, 추상적 개념이나 문법까지 그림으로 표현할 수는 없었다. 고대인들은 그림의 뜻을 넘어 소리까지 다른 단어를 표현하는 데 사용했다. 영어의 ‘belief’(믿음)를 표현한다고 했을 때 ‘bee’(벌)와 ‘leaf’(잎)를 함께 표기하는 식이다.

쐐기문자가 거래, 행정 등 실용적 필요에 따라 발전했다면, 이집트 상형문자에는 종교적 의미와 미학적 완성도가 중요했다. 글자를 배열했을 때 여백이 생기면 소리를 나타내지 않는 한정사를 추가해 공간을 채웠다. 이같이 아름다움을 추구하는 글자의 전통은 중세 유럽의 필사본 문화, 이슬람 쿠란의 서예 문화와도 통한다.

문자는 제국의 권력, 종교의 권위를 타고 확산했다. 오늘날 세계에서 가장 많이 사용하는 문자가 라틴 문자와 한자라는 사실은 고대 로마와 중국 제국의 영향력을 설명한다. 5세기 이후엔 기독교, 불교, 이슬람교, 유교 성인의 가르침이 문자로 기록돼 퍼져나갔다. 물론 이 과정이 일방적이지는 않았다. 파우저는 라틴 문자 체계의 형성 과정을 인류 문명 발달의 표준으로 삼는 서구 연구자들의 한계를 지속적으로 비판한다. 새 제국이 등장해 지배층이 제국 문자를 사용한다 하더라도, 민중은 이전부터 지켜온 문자를 사용하곤 했다. 고대 제국이 다중언어 체제였던 이유다.

때로 변방에서 제국의 패권을 따르지 않는 문자 문화가 발생하기도 했다. 강력한 대제국인 명나라와 접한 조선도 마찬가지였다. 세종 즉위 당시 조선은 건국 26년의 신생국이었다. 조선은 명나라를 문명의 모델로 삼았으나 실제 조선인의 언어생활과 한자의 간극을 쉽게 채울 수는 없었다. 세종은 한글로 이 간극을 해소하되 권위 있는 문자인 한자에 도전하지는 않는 것처럼 보이길 원했다. 파우저는 한글 창제가 집현전의 공식 사업이 아니라, 세종 개인의 프로젝트로 기록된 것은 이러한 정치적 맥락에 있다고 본다.

파우저는 담담히 적었지만, 지은이 소개와 서문을 읽어보면 그의 언어 감각은 탁월하다. 그는 모어인 영어는 물론 한국어, 일본어, 독일어, 에스파냐어, 프랑스어, 중국어, 몽골어를 익혔고 라틴어, 북미 선주민 언어, 중세 한국어 문법을 공부했다. 에스페란토어, 이탈리아어는 취미 삼아 배웠다. 그는 그 많은 언어 중에서도 한글에 찬탄한다. 미국에서 아주 조금 익힌 뒤 비행기에서 공부한 것만으로도 한국에 내려 ‘김포공항’을 읽을 수 있었다고 회고한다. 그는 한국어에 한자를 더 사용해도 좋겠다고 생각해왔으나, 이 책을 집필하면서 ‘완전한 한글전용주의자’로 돌아섰다고 말한다. 이 책 역시 파우저의 앞선 저작들과 같이 한국어로 집필됐다. 잘 만들어진 지식 다큐멘터리 같은 이 책을 번역 과정 없이 읽을 수 있다는 것은 기분 좋은 일이다. 시각 자료도 풍부하게 들어 있어서 이해하기 더 수월하다.