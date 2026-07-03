환율 방어에도 6월 외환보유액 3.7억달러 증가

외환 당국이 원·달러 환율 상승 방어에 나섰에도 지난달 외환보유액이 소폭 증가했다.

3일 한국은행에 따르면 6월말 기준 외환보유액은 4273억6000만달러(약661조원)다. 5월 말(4269억9000만달러)보다 3억7000만달러 늘었다.

한은 관계자는 “국민연금과의 외환스와프 등 시장안정화 조치에도 불구하고 금융기관의 외화예수금 증가 등에 기인해 소폭 증가했다”고 설명했다. ‘서학개미’들의 외화예수금이 증가하고 기업들이 수령한 경상대금이 늘면서 외환보유액도 소폭 늘어난 것으로 보인다.

자산별로는 유가증권이 3803억4000만달러로 가장 많았다. 이 3억3천만달러 줄었다. 예치금은 222억7000만달러, 금은 47억9000만달러로 나타났다.

IMF(국제통화기금)에 대한 특별인출권(SDR)은 156억4000만달러, IMF 포지션은 43억1000만달러였다. .

한국 외환보유액 규모는 5월 말 기준 세계 13위였다. 싱가포르에 밀려 지난달 12위에서 한 단계 내려갔다.

세계 1위 외환보유액을 기록한 나라는 중국으로 3조4422억달러였다. 이어 일본(1조3059억달러), 스위스(1조767억달러), 러시아(7474억달러), 인도(6863억달러), 대만(651억달러), 독일(5907억달러), 사우디아라비아(4879억달러), 이탈리아(4522억달러), 홍콩(4459억달러), 프랑스(4416억달러), 싱가포르(4301억달러) 순이었다.