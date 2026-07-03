“우산 챙기세요”···전국 흐리고 소나기

본격적인 장마철에 들어선 3일 전국적으로 소나기가 쏟아지겠다.

기상청은 이날 오전에는 수도권, 강원도, 충북, 경북 지역에, 오후부터 저녁까지는 전국 대부분 지역에 소나기가 내리겠다고 예보했다. 특히 오후에 내리는 소나기는 시간당 20㎜ 수준으로 거세게 내릴 것으로 전망된다.

오전 5시20분 기준 수도권과 강원도, 충북 중북부와 경북 동부를 중심으로는 시간당 5㎜의 소나기가 내리고 있다.

이날 일 강수량은 수도권과 강원도, 충청권에는 5~40㎜, 전라권과 경상권에는 5~30㎜, 강원 동해안에는 5㎜ 안팎을 보일 것으로 예상된다.

기상청은 “소나기의 특성상 같은 지역 내에서도 강수량 차이가 클 수 있어 실시간 기상정보를 참고해야 한다”며 “돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳도 있겠으니 시설물 관리와 안전사고에 유의해달라”고 당부했다.

이날 최고기온은 26~31도로 예보됐다. 당분간 내륙 지역을 중심으로 낮 기온은 30도 이상, 최고 체감온도는 31도 안팎으로 오르는 무더운 날씨가 이어지겠다.