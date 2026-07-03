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WHO “한타바이러스 집단감염 사태 ‘공식 종료’”

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본문 요약

크루즈선에서 발생했던 한타바이러스 집단감염 사태가 마지막 격리 대상자의 격리 해제로 공식 종료됐다.

거브러여수스 사무총장은 WHO가 집단감염 사태와 바이러스 자체를 더 깊이 이해하기 위한 연구를 계속할 것이라고 밝혔다.

세계보건기구가 크루즈선에서 발생한 한타바이러스 집단 감염 사태와 관련해 코로나19와 같은 비상상황은 아니라며 세계적 확산 가능성을 낮게 평가했다.

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WHO “한타바이러스 집단감염 사태 ‘공식 종료’”

입력 2026.07.03 07:25

  • 최경윤 기자

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MV 혼디우스호. AFP연합뉴스

MV 혼디우스호. AFP연합뉴스

크루즈선에서 발생했던 한타바이러스 집단감염 사태가 마지막 격리 대상자의 격리 해제로 공식 종료됐다.

테워드로스 아드하놈 거브러여수스 세계보건기구(WHO) 사무총장은 2일(현지시간) 기자회견에서 “오늘 MV 혼디우스호에서 한타바이러스에 노출된 사람의 최종 접촉자가 격리 기간을 마치고 음성 판정을 받은 뒤 귀가했다”고 밝혔다고 AFP통신이 전했다.

그는 “5월25일 이후 추가 확진 사례는 보고되지 않았다”며 “이에 따라 WHO는 이번 한타바이러스 집단감염 사태가 종료됐다고 발표한다”고 밝혔다.

지난 4월 아르헨티나 우수아이아를 출항한 네덜란드 선적의 극지 탐험 크루즈선 혼디우스호에서는 한타바이러스 집단감염이 발생했다. 이 사태로 확진자 12명과 추정 환자 1명 등 모두 13명의 감염 사례가 확인됐으며, 이 가운데 3명이 사망했다.

한타바이러스는 일반적으로 감염된 설치류의 배설물 등을 통해 전파된다. 이번 집단감염을 일으킨 남미 변종 ‘안데스형’ 바이러스는 사람 간 전파가 가능한 것으로 확인된 유일한 한타바이러스다.

거브러여수스 사무총장은 WHO가 집단감염 사태와 바이러스 자체를 더 깊이 이해하기 위한 연구를 계속할 것이라고 밝혔다.

WHO “3명 숨진 크루즈 한타바이러스, 코로나19와 같은 비상사태는 아냐”

세계보건기구(WHO)가 크루즈선에서 발생한 한타바이러스 집단 감염 사태와 관련해 코로나19와 같은 비상상황은 아니라며 세계적 확산 가능성을 낮게 평가했다. 테워드로스 아드하놈 거브러여수스 WHO 사무총장은 6일(현지시간) 스위스 제네바에서 취재진과 만나 “세계 다른 지역에 대한 위험은 낮다”고 말했다고 AFP통신은 전했다. 그는 ‘코로나19 초기 비상...

https://www.khan.co.kr/article/202605071520001

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