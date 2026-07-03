WHO “한타바이러스 집단감염 사태 ‘공식 종료’”

크루즈선에서 발생했던 한타바이러스 집단감염 사태가 마지막 격리 대상자의 격리 해제로 공식 종료됐다.

테워드로스 아드하놈 거브러여수스 세계보건기구(WHO) 사무총장은 2일(현지시간) 기자회견에서 “오늘 MV 혼디우스호에서 한타바이러스에 노출된 사람의 최종 접촉자가 격리 기간을 마치고 음성 판정을 받은 뒤 귀가했다”고 밝혔다고 AFP통신이 전했다.

그는 “5월25일 이후 추가 확진 사례는 보고되지 않았다”며 “이에 따라 WHO는 이번 한타바이러스 집단감염 사태가 종료됐다고 발표한다”고 밝혔다.

지난 4월 아르헨티나 우수아이아를 출항한 네덜란드 선적의 극지 탐험 크루즈선 혼디우스호에서는 한타바이러스 집단감염이 발생했다. 이 사태로 확진자 12명과 추정 환자 1명 등 모두 13명의 감염 사례가 확인됐으며, 이 가운데 3명이 사망했다.

한타바이러스는 일반적으로 감염된 설치류의 배설물 등을 통해 전파된다. 이번 집단감염을 일으킨 남미 변종 ‘안데스형’ 바이러스는 사람 간 전파가 가능한 것으로 확인된 유일한 한타바이러스다.

거브러여수스 사무총장은 WHO가 집단감염 사태와 바이러스 자체를 더 깊이 이해하기 위한 연구를 계속할 것이라고 밝혔다.