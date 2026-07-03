민주당, 오늘 국회의원 워크숍…국무총리·대통령비서실장도 참석

더불어민주당은 3일 서울 용산의 한 호텔에서 국회의원 워크숍을 개최한다. 워크숍에는 한성숙 국무총리와 강훈식 대통령비서실장도 참석한다.
민주당은 이날 워크숍에서 이재명 정부 집권 2년차 국정기조 및 국정운영방안에 대해서 논의할 예정이다. 각 상임위별로 모여 후반기 국회 법안 처리 전략도 논의한다.
8·17 전당대회 당권주자인 김민석 전 국무총리와 송영길 의원, 정청래 전 대표도 이날 워크숍에 참석할 것으로 보인다.
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입력 2026.07.03 07:27
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더불어민주당은 3일 서울 용산의 한 호텔에서 국회의원 워크숍을 개최한다. 워크숍에는 한성숙 국무총리와 강훈식 대통령비서실장도 참석한다.
민주당은 이날 워크숍에서 이재명 정부 집권 2년차 국정기조 및 국정운영방안에 대해서 논의할 예정이다. 각 상임위별로 모여 후반기 국회 법안 처리 전략도 논의한다.
8·17 전당대회 당권주자인 김민석 전 국무총리와 송영길 의원, 정청래 전 대표도 이날 워크숍에 참석할 것으로 보인다.
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