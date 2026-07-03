트럼프 측근 “쿠팡 보고서는 ‘시의적절한 경고’···한국 기업 차별, 동맹 흔들 수도”

도널드 트럼프 미국 대통령의 측근이 미 하원 법사위원회의 이른바 ‘쿠팡 보고서’와 관련해 한국 정부의 미국 기업 차별이 한·미 동맹에 잠재적 균열을 초래할 수 있다고 주장했다.

트럼프 1기 행정부 당시 백악관 국가안보보좌관 비서실장을 지낸 프레드 플라이츠 미국우선주의정책연구소 부소장은 2일(현지시간) 미국 보수 매체 뉴스맥스에 ‘한·미 동맹은 필수 불가결하다. 그러니 그렇게 대하자’는 제목의 기고문을 실었다.

미 하원 법사위원회는 전날 홈페이지에 ‘경쟁 차단:미국인 소유 기업에 대한 한국의 차별적 공격’이라는 제목으로 된 35쪽 분량의 보고서를 공개했다. 이는 미국 정부가 지난 2월 시작한 한국 정부의 쿠팡 등 미국 기업 차별 의혹 조사 결과를 담은 것이다.

플라이츠 부소장은 “법사위가 한국 정부가 미국 기업을 조직적으로 차별해왔다는 내용을 담은 강도 높은 보고서를 공개했다”며 “이 같은 상업적 분쟁은 겉으로 보기에는 사소해 보일 수 있지만 미국의 가장 중요한 전략적 파트너십 가운데 하나를 떠받치는 신뢰와 우호를 훼손할 가능성을 지닌다”고 했다.

그는 “이번 보고서가 중요한 이유는 그동안 미국에서는 거의 알려지지 않았던 양국 간 통상 갈등을 의회의 감독 대상이자 향후 입법 사안으로 격상시켰기 때문”이라며 “이는 미국의 경제 경쟁력이나 통상 약속을 훼손하는 행위를 워싱턴이 좌시하지 않겠다는 신호이자, 쿠팡과 다른 미국 기업의 처우 문제를 둘러싸고 한국을 압박해온 트럼프 행정부의 기조를 뒷받침하는 것”이라고 평가했다.

플라이츠 부소장은 이번 보고서가 양국 경제 관계뿐 아니라 한·미 동맹 전반에도 긴장을 초래할 수 있다고 지적했다. 한국이 자국 기업의 유사한 사건은 축소하면서 미국 기업에만 정치적이고 과도한 규제 조치를 적용하고 있다는 것이 그의 주장이다. 이는 최근 정상회담과 관세 합의, 국방 협력을 통해 쌓아온 양국 간 신뢰를 훼손할 수 있다고 말했다.

그는 “미국 역시 동반자로서 한국과 계속 협력하며 서울과의 통상 합의를 존중해야 한다”면서도 “법사위원회의 이번 보고서는 시의적절한 경고”라고 덧붙였다.