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홈플러스 회생절차 또 연장될까···세 번째 회생계획안 가결기한 도래

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3일 홈플러스 회생절차를 지속할지 결정된다.

서울회생법원 회생4부는 이날 홈플러스 회생계획안 가결기한을 추가로 연장할지 여부 등을 결정할 예정이다.

앞서 법원은 두 차례 회생계획안 가결기한을 연장했다.

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홈플러스 회생절차 또 연장될까···세 번째 회생계획안 가결기한 도래

입력 2026.07.03 08:02

  • 오경민 기자

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구글 검색 선호 매체로 추가
홈플러스가 기업회생절차를 진행 중인 지난 3월10일 트럭이 서울 한 매장 앞을 지나가고 있다. 한수빈 기자

홈플러스가 기업회생절차를 진행 중인 지난 3월10일 트럭이 서울 한 매장 앞을 지나가고 있다. 한수빈 기자

3일 홈플러스 회생절차를 지속할지 결정된다.

서울회생법원 회생4부(재판장 정준영 법원장)는 이날 홈플러스 회생계획안 가결기한을 추가로 연장할지 여부 등을 결정할 예정이다.

앞서 법원은 두 차례 회생계획안 가결기한을 연장했다. 이 과정에서 올해 3월4일이었던 가결기한은 5월4일까지, 이후 이날까지 한 차례 더 미뤄졌다.

원칙적으로 재판부는 회생절차를 마무리하기 전 채권자 등 이해관계자들이 모여 회생계획안을 심리·의결하는 관계인집회를 열어야 한다. 그러나 홈플러스가 지난달 29일에야 수정 회생계획안 변경안을 제출하면서 아직 관계인집회 기일조차 정해지지 않은 상태다.

가결 기한이 더 미뤄질 가능성도 있다. 법정 최대 연장 기한까지는 약 2개월의 시간이 남아있다. 회생계획안 가결 기한은 회생절차 개시일로부터 1년이지만 불가피한 사유가 있을 때는 최장 6개월까지 연장할 수 있다.

홈플러스가 납품대금을 지급하지 못하면서 납품업체들이 상품 공급을 끊고, 매대가 비면서 손님이 끊기는 악순환이 이어지고 있다.

정상화의 전제조건인 최소 2000억원의 자금 투입을 두고 대주주인 MBK파트너스와 최대 채권자인 메리츠금융그룹은 책임 공방만 벌이고 있다.

마트노조 홈플러스지부의 상급단체인 서비스연맹은 홈플러스 회생절차 지속 여부에 노동자, 배송기사, 납품업체, 입점업체 등 수만명의 생계가 달려 있다며 정부가 이해관계자들을 적극 중재해달라고 촉구했다.

홈플러스, 변경 회생계획안 제출···“납품만 정상화되면 수백억대 영업이익 실현”

홈플러스가 29일 대형마트 매장 및 인력 축소, 익스프레스 매각 등 사업성 개선 효과를 반영한 수정회생계획안 변경안을 서울회생법원에 제출했다. 홈플러스는 “납품과 영업만 정상화되면 바로 영업이익 실현이 가능하다”고 주장했다. 하지만 정상화의 전제조건인 최소 2000억원의 자금 투입을 두고 대주주인 MBK파트너스와 최대 채권자인 메리츠금융그룹이 책임 공...

https://www.khan.co.kr/article/202606291050001

회생법원, 홈플러스에 “30일까지 2천억원 조달 계획 제출” 최후통첩···파산 가능성 높아지나

서울회생법원이 홈플러스 노사와 최대주주 MBK파트너스 등에 회생절차 폐지 여부에 대한 의견을 제출하라고 요구했다. 오는 30일까지 2000억원 규모 추가 자금 조달 계획을 구체적으로 제시하라는 사실상의 최후 통첩으로 해석된다. 서울회생법원은 23일 홈플러스 노사와 MBK, 채권자협의회 등에 ‘오는 30일까지 2000억원 추가 조달 계획을 구체적으로 제...

https://www.khan.co.kr/article/202606231745001

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