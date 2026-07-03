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‘스타벅스 구호 논란’ 배재고 6개월 출전 정지에···보수단체 “과도한 징계” 야구협회 고발 잇달아

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본문 요약

시민단체와 보수단체 '5·18 민주화운동 비하' 응원 논란을 일으킨 배재고를 중징계한 대한야구소프트볼협회를 잇달아 고발할 예정이다.

공정위는 배재고 야구부 지도자 및 선수에 대한 징계 여부는 추가로 심의하기로 했다.

서울시교육청 방문 점검 결과에 따르면 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 중 광주제일고와의 경기 8회 초에 배재고 2학년 한 학생은 "스타벅스 가야지"라고 선창하자 다른 학생들이 따라 외쳤다.

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‘스타벅스 구호 논란’ 배재고 6개월 출전 정지에···보수단체 “과도한 징계” 야구협회 고발 잇달아

입력 2026.07.03 08:31

수정 2026.07.03 09:06

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  • 오경민 기자

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광주일고와 청룡기 야구 경기 도중 “스타벅스 가야지” “탱크 데이” 등 지역 비하 및 5·18민주화운동 폄하 의미로 구호를 외쳐 공분을 산 서울 강동구 배재고 정문에 로고가 붙어 있다. 한수빈 기자

광주일고와 청룡기 야구 경기 도중 “스타벅스 가야지” “탱크 데이” 등 지역 비하 및 5·18민주화운동 폄하 의미로 구호를 외쳐 공분을 산 서울 강동구 배재고 정문에 로고가 붙어 있다. 한수빈 기자

시민단체와 보수단체 ‘5·18 민주화운동 비하’ 응원 논란을 일으킨 배재고를 중징계한 대한야구소프트볼협회를 잇달아 고발할 예정이다.

연합뉴스에 따르면 시민단체 서민민생대책위원회(서민위)는 이날 오전 서울경찰청에 배재고 야구부에 대해 과도한 징계를 내린 야구협회 인사들에게 강요 및 업무방해 등 혐의가 있다며 고발장을 제출하겠다고 밝혔다.

서민위는 “선수들은 미성년자고, 구호도 악의적이라고 보기엔 무리가 있다”며 “협회는 3학년 주전들에게도 징계를 적용해 선수 생활에 지장을 초래하는 등 일방적이고 불공정하며 불합리한 징계를 내렸다”고 주장했다.

보수단체인 자유대한호국단도 이날 서울청에 비슷한 취지의 고발장을 제출할 것으로 보인다.

앞서 야구협회는 지난 1일 스포츠공정위원회를 열고 배재고 야구부에 대해 ‘전국대회 6개월 출전 정지’ 징계 처분을 결정했다. 공정위는 이 사안을 스포츠 정신에 반하고 경기장 질서를 문란하게 한 사안으로 판단했다고 설명했다.

이에 따라 지난 2일 예정됐던 청룡기 전국고교야구선수권대회 2회전 순천효천고와의 경기는 배재고의 몰수패로 처리됐다. 공정위는 배재고 야구부 지도자 및 선수에 대한 징계 여부는 추가로 심의하기로 했다.

서울시교육청 방문 점검 결과에 따르면 지난달 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 중 광주제일고와의 경기 8회 초에 배재고 2학년 한 학생은 “스타벅스 가야지”라고 선창하자 다른 학생들이 따라 외쳤다. 또 다른 학생은 “탱크 데이”라고 외친 것으로 파악됐다.

이를 두고 학생들이 5·18 민주화운동을 희화화하고 지역을 비하했다는 비판이 이어졌다.

배재고, ‘스타벅스 구호’ 논란 학생 2명 징계 절차···생활교육위 회부

배재고가 ‘5·18 민주화운동 비하’ 응원 논란을 일으킨 학생 2명에 대한 징계 절차를 밟고 있는 것으로 알려졌다. 국회 교육위원회 소속 조국혁신당 강경숙 의원이 2일 서울시교육청으로부터 제출받은 ‘배재고 야구부 방문 점검 결과 보고’ 자료에 따르면 배재고는 문제의 구호를 선창한 학생 2명을 생활교육위원회에 회부하기로 했다. 동조한 학생을 추가로 회부...

https://www.khan.co.kr/article/202607022227001

‘5·18 조롱’ 중징계 받은 배재고…2일 청룡기 2회전도 ‘몰수패’

경기 중 상대팀을 향해 혐오성 구호를 외친 배재고등학교 야구부가 대한야구소프트볼협회(KBSA)로부터 ‘전국대회 6개월 출전 정지’ 징계 처분을 받았다. 배재고 야구부 선수들에 대한 비난 여론과 함께 학생들을 향한 신상털기와 악성 댓글(악플)도 확산하고 있어 우려가 나온다. KBSA는 1일 올림픽파크텔에서 제11차 스포츠공정위원회를 열고 이렇게 결정했다...

https://www.khan.co.kr/article/202607012104025

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