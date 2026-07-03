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김민석 “‘저 사람들 나빠요’라는 얘기만으로 선거 승리할 수 있나…당 대대적 혁신해야”

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본문 요약

김민석 전 국무총리는 3일 최근 여당 상황에 대해 " 집권 야당이라고 흔히 농처럼 이야기하는, 그래서 되겠는가"라며 "당이 대대적 혁신해야 한다"고 말했다.

김 전 총리는 "가령 대통령과 정부가 국무회의에서 어떤 토론을 하면 그것과 같은 속도로, 또는 바로 이어서 그것을 어떻게 국회의 입법으로 실현할 것인가를 착착 정리해서 끌고 가는 그러한 속도감과 전면적 결합성이 있어야 된다"며 "그런 면에서 좀 아쉬움이 있다"고 말했다.

김 전 총리는 "예를 들어 이번 선거 이후에 선관위 사태, 국민 참정권이 훼손된 상황에 당이 조금 더 적극적으로 대처를 했었어야 되는 것이 아니냐"며 "결국은 정치의 중심은 당이기 때문에 그런 긴장감과 속도감, 책임감을 더 가지는 것이 좋겠다"고 말했다.

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김민석 “‘저 사람들 나빠요’라는 얘기만으로 선거 승리할 수 있나…당 대대적 혁신해야”

입력 2026.07.03 08:32

수정 2026.07.03 08:51

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  • 김한솔 기자

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보완수사권 논의에는

“정청래 전 대표도 보완수사요구권은 해야 되는거 아니냐 해”

당권주자인 김민석 전 국무총리가 2일 충북 청주시 SK하이닉스 캠퍼스에서 간담회를 하고 있다. 연합뉴스

당권주자인 김민석 전 국무총리가 2일 충북 청주시 SK하이닉스 캠퍼스에서 간담회를 하고 있다. 연합뉴스

김민석 전 국무총리는 3일 최근 여당 상황에 대해 “(집권 여당을) 집권 야당이라고 흔히 농처럼 이야기하는, (상황이) 그래서 되겠는가”라며 “당이 대대적 혁신해야 한다”고 말했다.

김 전 총리는 이날 CBS 라디오 <박성태의 뉴스쇼> 인터뷰에서 “가령 여당이 ‘저 사람들 나빠요’ 하는 얘기만 갖고 선거에 승리할 수는 없지 않느냐”며 이같이 말했다.

김 전 총리는 ‘여당의 열정은 진영이 아니라 국민 전체를 향해야 한다’는 이재명 대통령의 언급과 관련해 “모두의 대통령이 이끄는 정부를 뒷받침하는 집권당이 되는 것은 계속 노력해야 한다”며 “그 결과에 대한 일정한 평가를 (국민이) 선거를 통해서 내려준 것이고 대통령이 ‘표정 관리가 안 될 정도였다’라고 한 며칠의 고민을 거쳐서 국민께 사과도 여권 전체에서 제일 먼저 했지 않느냐”고 말했다. 그는 “그런 모든 것을 비춰보면 당이 대대적인 혁신을 해야 한다”고 말했다.

김 전 총리는 “저도 무거운 책임감을 느낀다”며 “지금 제가 책임감을 표현할 수 있는 방식은 당의 변화를 이끌어가는 흐름을 만드는 것”이라고 말했다.

김 전 총리는 여당의 입법 지원에 대한 아쉬움도 피력했다. 김 전 총리는 “가령 대통령과 정부가 국무회의에서 어떤 토론을 하면 그것과 같은 속도로, 또는 바로 이어서 그것을 어떻게 국회의 입법으로 실현할 것인가를 착착 정리해서 끌고 가는 그러한 속도감과 전면적 결합성이 있어야 된다”며 “그런 면에서 좀 아쉬움이 있다”고 말했다.

김 전 총리는 “예를 들어 이번 선거 이후에 선관위 사태, 국민 참정권이 훼손된 상황에 당이 조금 더 적극적으로 대처를 했었어야 되는 것이 아니냐”며 “결국은 정치의 중심은 당이기 때문에 그런 긴장감과 속도감, 책임감을 더 가지는 것이 좋겠다”고 말했다.

여당 내에서 논의를 본격화하는 보완수사권 폐지에 대해서는 “보완수사권이 아닌 보완수사를 요구하는 보완수사 요구권에 대해서는 정청래 전 대표도 ‘보완수사 요구권은 해야 되는거 아니냐’는 말씀을 여러번 줬다”며 “최근에 생각이 어떠신지 모르겠지만 조국 전 조국혁신당 대표는 오히려 보완수사권의 예외를 일부 줘야 되는 것 아니냐는 이야기를 했다”고 말했다. 그는 “여러 의견이 있기 때문에 그런 것을 종합해 가면 된다고 본다”고 말했다.

김 전 총리는 당권주자인 송영길 의원과의 연대 여부를 묻는 진행자의 질문에 “저랑 너무나 서로 좋아하는 선배이자 동지”라며 “지금 당이 가야 될 방향에 대해 공감대가 넓다”고 말했다.

김 전 총리는 “(다만) 두 분(정청래 전 대표와 송 의원)은 당대표를 이미 해보셨고 저는 아직 안 해봤다”며 “당내에서는 (제가) 총선, 대선, 지방선거를 직접 총괄 지휘해보고 승리까지 이끌어본 유일한 사람이 아닌가 생각한다”고 말했다.

김 전 총리는 최근 당권 투쟁이 지지층 간 분열을 심화한다는 지적에 대해 “결국은 다 회복될 것이라 확신한다”며 “민주당은 당내 문제로 갈등해 분열로 가기에는 너무나 아픈 분열을 역사를 가지고 있고, 분열할만한 여유가 없다”고 말했다.

김 전 총리는 조국혁신과 통합 논의에 대해서도 “최근 민주 진영 내에서 논쟁이 되고 있는 여러 가지 사안들, 통합 문제를 둘러싼 것이라든가 등에 대해서는 차라리 터놓고 다 토론하자”라며 “토론할 사안들에 대해서는 피하지 않고 토론하는게 좋다고 본다”고 말했다.

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