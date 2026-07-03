캐나다, ‘글로벌 국방은행’ 창립 추진···“한국 합류 가능성”

한국이 캐나다가 주도하는 다자 방위금융기구인 ‘국방·안보·회복력 은행’(글로벌 국방은행·DSRB)의 회원국에 포함될 가능성이 있다는 보도가 나왔다.

DSRB 출범 협상을 총괄하는 캐나다 측 수석 협상 대표이자 캐나다 비즈니스개발은행 최고경영자인 이사벨 위동은 2일(현지시간) 로이터통신과의 인터뷰에서 북대서양조약기구(나토) 정상회의에서 DSRB 창립에 동참할 10여개국을 발표할 계획이라고 밝혔다.

DSRB는 전직 나토 안보 보좌관과 군 고위 관계자, 금융권 인사들이 2024년 제안한 구상으로, 최대 1000억파운드(약 206조원)를 저리로 조달해 동맹국의 국방력 강화를 지원하는 것을 목표로 한다. 미국 주도의 국제질서 약화에 대응해 중견국 간 안보 협력을 강화하려는 취지도 담겼다.

위동 대표는 초기 창립 회원국은 캐나다를 제외하면 대부분 유럽 국가가 될 가능성이 크다고 밝혔다. 현재까지 DSRB 참여를 공개적으로 밝힌 국가는 룩셈부르크뿐이다. 그는 “마크 카니 총리는 이 구상을 출범시키기 전에 완벽함을 추구해서는 안 된다고 말했다”며 “우선 창립 회원국이 될 준비가 된 국가들을 모으고, 이후에도 회원국 가입은 계속 열어둘 것”이라고 설명했다.

한국의 가입 가능성도 언급했다. 위동 대표는 한국과도 생산적인 협의를 진행해왔다며 한국이 DSRB에 참여할 가능성은 “50 대 50”이라고 말했다. 다만 가입이 이뤄지더라도 창립 회원국이 아닌 추후 가입이 될 가능성이 크다고 덧붙였다. 그는 현재로서는 다른 주요 7개국(G7) 회원국 가운데 가입에 근접한 국가는 없다고 말했다.

사안에 정통한 소식통은 경제 규모에 비례한 출자 방식이 적용될 경우 캐나다는 최대 15억유로(약 2조6400억원)를 출자하고, 소규모 국가들은 5억~7억5000만유로(약 8800억~1조3000억원)부담하게 될 수 있다고 전했다.