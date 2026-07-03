40도 더위에도 “아주 긴 연설” 하겠다는 트럼프

미국 독립 250주년 기념일인 오는 4일(현지시간) 섭씨 40도에 육박하는 더위가 예고된 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 장시간 연설을 예고했다.

트럼프 대통령은 지난 1일 노스다코타주에서 한 연설에서 “7월4일 기온이 화씨 약 107도(섭씨 41.7도)까지 오를 것이지만 나는 그곳에서 내가 뭐든지 할 수 있다는 걸 보여주기 위해 아주 긴 연설을 할 것”이라고 밝혔다.

오는 4일 미국 워싱턴 DC에 있는 잔디 광장 내셔널 몰에서는 미국 독립·건국 250주년 기념행사 ‘미국에 바치는 헌사’가 개최된다. 트럼프 대통령은 연설자로 나설 예정이다.

트럼프 대통령의 발언은 올해 80세인 자신의 건재함을 부각하려는 의도로 풀이된다. 그는 평소 1시간 이상의 연설을 자주 해왔는데, 이번 연설이 얼마나 이어질지는 아직 알려지지 않았다.

미 국립기상청에 따르면 오는 4일 수도 워싱턴 DC 일대에는 폭염 경보가 내려졌다. 2일 워싱턴 DC의 최고기온은 섭씨 38도였으며, 3일에는 39도, 4일에는 39~40도까지 오를 것으로 예상된다.

열돔 현상으로 폭염이 이어지면서 행사 참가자들의 온열 질환 및 안전사고 우려도 커지고 있다. 미 일간 USA투데이는 이 기간 “일사병, 열탈진, 열사병 등의 위험이 커질 수 있다”고 전했다.