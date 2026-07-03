르노코리아, ‘찾아가는 시승’·‘전시장 게임 대회’로 여름 고객 공략

르노코리아가 본격적인 여름 휴가철을 맞아 특별 프로그램을 선보인다. 전시장 방문이 어려운 고객을 위해 원하는 장소로 찾아가는 시승 서비스를 신설하고, 전국 전시장 방문 고객을 대상으로 차량 내 스크린을 활용한 이색 게임 대회를 개최한다.

르노코리아는 무더운 여름철 고객들이 보다 편리하게 차량을 경험할 수 있도록 3일 오후부터 ‘차가옴 시승서비스’를 운영한다고 밝혔다. 차가옴 시승서비스는 고객이 원하는 시간과 장소에 영업담당직원이 시승차를 가지고 직접 방문하는 맞춤형 프로그램이다. 시승이 끝나면 담당 직원이 차량을 직접 회수해 가기 때문에 고객은 전시장 방문 없이 시승부터 반납까지 한 번에 해결할 수 있다. 서비스 신청은 르노코리아 공식 웹사이트나 고객센터를 통해 가능하다.

전시장을 찾는 고객을 위한 참여형 이벤트도 마련했다. 르노코리아는 오는 4일부터 25일까지 전국 170개 전시장에서 필랑트 차량에 탑재된 ‘openR(오픈알) 파노라마 스크린’을 활용해 리듬 게임 ‘R:러쉬(R:rush)’의 최고 점수를 겨루는 대회를 연다. 이번 대회는 인공지능(AI) 생성 음악 기반의 게임으로 진행되고 전시장 방문 고객이라면 누구나 참여할 수 있다.

대회는 토너먼트 형식으로 치러진다. 4일부터 12일까지 전국 전시장 등에서 예선을 거친 뒤 18일 서울·수원·대전·광주·대구·부산 등 지역별 6개 전시장에서 본선을 진행한다. 최종 결승전은 25일 르노 강남대리점에서 열린다. 참가자 전원에게는 커피 쿠폰을 지급하며, 본선과 결승 진출자에게는 각각 보스턴백과 닌텐도 스위치 2를 증정한다. 최종 우승자 1명에게는 ‘필랑트 1년 무료 시승권’을 제공한다.