10번째 민간 수리온이 던진 질문, 우리는 끝까지 책임질 준비가 되었는가

항공기가 하늘을 난다는 것은 단지 한 대의 기계가 공중에 떠오르는 일을 뜻하지 않는다. 그 이면에는 설계와 제작, 정비와 운항의 전 과정에 참여하는 수많은 사람의 노력과 헌신이 있으며 이를 뒷받침하는 국가의 안전관리체계가 자리하고 있다. 항공안전은 기술만으로 완성되지 않는다. 축적된 기술을 끝까지 책임지는 제도와 역량이 함께 갖춰질 때 비로소 국민과 국제사회로부터 신뢰를 얻을 수 있다.



대한민국 항공산업은 지금 매우 중요한 시발점에 서 있다. 국산 헬기 수리온은 2022년 5월 국토교통부의 제한형식증명을 획득한 뒤 현장에 투입돼 산불진화와 응급후송 등 국민의 생명과 재산을 지키는 임무를 수행해 왔다. 이제 10번째 민간용 수리온까지 운용을 시작했다. 이 숫자는 단순한 생산 실적이 아니다. 대한민국이 항공기를 사용하는 국가에서 설계하고 제작한 항공기의 안전을 책임지는 국가로 나아가고 있음을 보여주는 상징이다.



그동안 우리나라는 주로 외국에서 제작된 항공기를 도입·등록한 국가(State of Registry)로서 항공사의 운항과 정비를 감독해 왔다. 그러나 국산 항공기가 실제 운항 현장에 투입되면서 국가의 책임도 달라졌다. 항공기를 만들 수 있는가를 넘어 그 항공기의 안전을 10년, 20년 뒤까지 책임질 수 있는가가 새로운 과제가 된 것이다.



특히 항공기 인증은 제작에 뒤따르는 행정절차가 아니다. 설계가 국제기준에 부합하는지, 제작 과정이 승인된 품질체계에 따라 이뤄지는지, 운항 이후에도 안전성이 유지되는지를 국가가 독립적으로 검증하는 핵심 절차이다. 인증기관은 제작사의 기술자료를 단순히 확인하는 수준을 넘어 충분한 전문인력과 시험·분석 능력을 바탕으로 독립적인 판단을 내릴 수 있어야 한다. 제작 역량의 자립이 산업의 출발점이라면 인증 역량의 독립은 신뢰의 출발점이다.



안전관리 역시 항공기 1대가 출고되는 시점에서 끝나지 않는다. 운항 중 발생하는 고장과 결함, 정비 현장의 위험정보를 지속적으로 수집·분석하고 필요한 경우 설계 변경과 정비지침, 긴급 안전조치를 신속히 시행해야 한다. 항공기 100대를 만드는 능력보다 중요한 것은 단 1대에서 발생한 결함도 놓치지 않고 전 세계 운용 기체에 반영하는 체계다.



올해 12월 예정된 국제민간항공기구(ICAO)의 항공안전감독평가(USOAP)도 이러한 역량을 확인하는 중요한 계기가 될 것이다. 지난 평가에서 최고점을 받았지만 이번에는 항공기를 안전하게 운항하는 국가로서의 능력뿐 아니라 항공기 설계와 제작국으로서 요구되는 책임을 얼마나 충실히 수행하는지가 본격적으로 검증될 것이다.



국제기준인 ICAO 부속서 8과 Doc 9760이 강조하는 원칙도 분명하다. 설계·제작국가의 책임은 인증서 발급과 항공기 인도에서 끝나지 않는다. 운항 이후에도 지속적인 감항성을 확인하고 결함 정보를 분석해 필요한 조치를 취해야 한다. 항공기의 전 생애주기를 책임지는 체계가 있어야 진정한 설계·제작국가라고 할 수 있다.



앞으로 대한민국은 수리온 10대를 넘어 국산 엔진과 드론, 도심항공교통(UAM), 수소항공기 등 더 넓은 미래 항공시장으로 나아가야 한다. 그러나 기술개발 속도만으로는 세계 시장의 신뢰를 얻을 수 없다. 제작 능력과 함께 인증의 독립성, 전문성, 지속적인 안전관리 역량이 균형 있게 성장해야 한다.



10번째 민간용 수리온의 운용은 하나의 성과인 동시에 하나의 질문이다. 우리는 항공기를 만들 수 있는 나라를 넘어 우리가 만든 항공기의 안전을 마지막 1대가 운항을 마치는 순간까지 책임질 준비가 되어 있는가. 그 질문에 제도와 역량으로 답할 때 대한민국의 항공산업은 비로소 세계 시장에서 지속가능한 신뢰를 얻게 될 것이다.

