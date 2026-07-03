인천 영종~신도 평화대교 14일 개통···“신·시·모도 육지 연결”

인천공항이 있는 영종도와 옹진군 북도면 신도를 잇는 ‘신도평화대교’가 오는 14일 개통한다.

인천시는 서해남북평화도로 1단계인 영종~신도 평화도로를 14일 오후 2시에 전면 개통할 예정이라고 3일 밝혔다.

그동안 신도를 가려면 영종도 삼목선착장에서 차도선을 타고 가야 했지만, 14일부터는 차량은 물론 걷거나 자전거로도 24시간 자유롭게 이동할 수 있다.

2021년부터 1597억원을 들여 건설한 신도평화대교는 길이 3.26㎞ 왕복 2차선으로 보행자 및 자전거 겸용도로를 갖춘 일반도로이다. 최고 속도는 50㎞/h로 제한되며, 통행료는 무료이다.

특히 신도에 가면 바로 옆에 있는 시도와 모도도 갈 수 있어 옹진군 북도면 4개 섬 중 장봉도를 제외한 3개 섬도 갈 수 있다.

서해남북평화도로 2단계 사업은 신도∼강화도를 잇는 11.4㎞ 해상교량을 건설하는 것이다. 인천시는 강화남단 경제자유구역 조성과 연계해 추진할 계획이다.

인천시 관계자는 “신도평화대교 개통으로 그동안 배편에만 의존했던 신도·시도·모도 주민들은 언제든 육지로 오갈 수 있게 됐다”며 “아울러 강화도를 거쳐 북한 개성과 해주까지 이어질 서해남북평화도로의 교두보도 마련했다는 게 큰 의미”라고 말했다.

한편 인천시는 14일 오전 10시 신도 접속부 쉼터 공원부지에서 개통식을 개최할 예정이다.