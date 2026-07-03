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본문 요약

인천공항이 있는 영종도와 옹진군 북도면 신도를 잇는 '신도평화대교'가 오는 14일 개통한다.

인천시 관계자는 "신도평화대교 개통으로 그동안 배편에만 의존했던 신도·시도·모도 주민들은 언제든 육지로 오갈 수 있게 됐다"며 "아울러 강화도를 거쳐 북한 개성과 해주까지 이어질 서해남북평화도로의 교두보도 마련했다는 게 큰 의미"라고 말했다.

한편 인천시는 14일 오전 10시 신도 접속부 쉼터 공원부지에서 개통식을 개최할 예정이다.

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인천 영종~신도 평화대교 14일 개통···“신·시·모도 육지 연결”

입력 2026.07.03 09:28

수정 2026.07.03 09:30

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  • 박준철 기자

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오는 14일 오후 2시에 개통될 신도평화대교. 인천시 제공

오는 14일 오후 2시에 개통될 신도평화대교. 인천시 제공

인천공항이 있는 영종도와 옹진군 북도면 신도를 잇는 ‘신도평화대교’가 오는 14일 개통한다.

인천시는 서해남북평화도로 1단계인 영종~신도 평화도로를 14일 오후 2시에 전면 개통할 예정이라고 3일 밝혔다.

그동안 신도를 가려면 영종도 삼목선착장에서 차도선을 타고 가야 했지만, 14일부터는 차량은 물론 걷거나 자전거로도 24시간 자유롭게 이동할 수 있다.

2021년부터 1597억원을 들여 건설한 신도평화대교는 길이 3.26㎞ 왕복 2차선으로 보행자 및 자전거 겸용도로를 갖춘 일반도로이다. 최고 속도는 50㎞/h로 제한되며, 통행료는 무료이다.

특히 신도에 가면 바로 옆에 있는 시도와 모도도 갈 수 있어 옹진군 북도면 4개 섬 중 장봉도를 제외한 3개 섬도 갈 수 있다.

서해남북평화도로 2단계 사업은 신도∼강화도를 잇는 11.4㎞ 해상교량을 건설하는 것이다. 인천시는 강화남단 경제자유구역 조성과 연계해 추진할 계획이다.

인천시 관계자는 “신도평화대교 개통으로 그동안 배편에만 의존했던 신도·시도·모도 주민들은 언제든 육지로 오갈 수 있게 됐다”며 “아울러 강화도를 거쳐 북한 개성과 해주까지 이어질 서해남북평화도로의 교두보도 마련했다는 게 큰 의미”라고 말했다.

한편 인천시는 14일 오전 10시 신도 접속부 쉼터 공원부지에서 개통식을 개최할 예정이다.

오는 14일 오후 2시에 개통될 신도평화대교. 인천시 제공

오는 14일 오후 2시에 개통될 신도평화대교. 인천시 제공

신도평화대교 위치도. 인천시 제공

신도평화대교 위치도. 인천시 제공

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