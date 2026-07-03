정점식 “민주당 장악한 법사위, ‘법치주의 사망한 법사(死)위’로 전락”

정점식 국민의힘 원내대표가 3일 "지금 민주당이 장악한 법사위는 '죽을 사' 자를 써서 법치주의가 사망한 '법사위'로 전락했다"고 말했다.

정 원내대표는 "가장 우려스러운 점은 국회 법사위가 국가의 사법체계 시스템 파괴에 앞장서고 있다는 것"이라며 "민주당은 법사위가 강성 지지층의 입맛에 맞춰 사법체계를 난도질하는 무대인 줄 착각하고 있다. 민주당 전당대회가 끝나고 사법대란이 가속화되면 그 모든 책임은 바로 정부와 여당에 있다는 사실을 분명하게 기억하길 바란다"고 말했다.

정 원내대표는 민주당이 추진하는 보완수사권 폐지를 두고는 "수사와 기소를 완전히 분리하고 보완수사권마저 없앤다면 수사기관 사이의 '사건 핑퐁'이 무한정 늘어지게 되고, 이는 고스란히 피해자의 고통으로 전가된다"며 "오죽하면 이재명 정부의 검찰개혁추진단 자문위원회도, 이재명 대통령 본인도 검사의 보완수사권을 유지해야 한다고 했겠는가"라고 말했다.