창간 80주년 경향신문

“도로에 사람 쓰러졌다” 한밤 신고 받고 출동한 순찰차가 밟고 지나가 사망

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

"도로에 사람이 쓰러졌다"는 신고를 받고 출동한 경찰관이 누워있는 구조 대상자를 순찰차로 밟고 지나가 숨지게 하는 사고가 발생했다.

A씨는 이날 오전 0시 45분쯤 미추홀구 숭의동의 한 도로에서 순찰차를 운전하던 중 도로 위에 누워있던 60대 여성 B씨를 밟고 지나가 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

A씨는 "도로 위에 사람이 쓰러져 있다"는 신고를 받고 같은 지구대 소속 C씨와 함께 현장에 출동했다가 B씨를 숨지게 한 것으로 파악됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

“도로에 사람 쓰러졌다” 한밤 신고 받고 출동한 순찰차가 밟고 지나가 사망

입력 2026.07.03 09:52

수정 2026.07.03 10:21

펼치기/접기
  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
경찰 마크

경찰 마크

“도로에 사람이 쓰러졌다”는 신고를 받고 출동한 경찰관이 누워있는 구조 대상자를 순찰차로 밟고 지나가 숨지게 하는 사고가 발생했다.

인천 미추홀경찰서는 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 모 지구대 소속 20대 여성 경찰관 A씨(순경)을 입건해 수사하고 있다고 3일 밝혔다.

A씨는 이날 오전 0시 45분쯤 미추홀구 숭의동의 한 도로에서 순찰차를 운전하던 중 도로 위에 누워있던 60대 여성 B씨를 밟고 지나가 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

A씨는 “도로 위에 사람이 쓰러져 있다”는 신고를 받고 같은 지구대 소속 C씨(경사)와 함께 현장에 출동했다가 B씨를 숨지게 한 것으로 파악됐다.

A씨는 경찰에서 “B씨가 누워있는 걸 제대로 보지 못했다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “숨진 B씨는 택시에서 내려 비틀거리는 모습이 포착됐다”며 “정확한 사고 경위를 파악하기 위해 주변 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석하고 있다”고 말했다. 이어 “A씨에 대한 조사를 벌여 구속영장 신청 여부도 판단할 계획”이라고 덧붙였다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글