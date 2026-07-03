“도로에 사람 쓰러졌다” 한밤 신고 받고 출동한 순찰차가 밟고 지나가 사망

“도로에 사람이 쓰러졌다”는 신고를 받고 출동한 경찰관이 누워있는 구조 대상자를 순찰차로 밟고 지나가 숨지게 하는 사고가 발생했다.

인천 미추홀경찰서는 교통사고처리특례법상 치사 혐의로 모 지구대 소속 20대 여성 경찰관 A씨(순경)을 입건해 수사하고 있다고 3일 밝혔다.

A씨는 이날 오전 0시 45분쯤 미추홀구 숭의동의 한 도로에서 순찰차를 운전하던 중 도로 위에 누워있던 60대 여성 B씨를 밟고 지나가 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

A씨는 “도로 위에 사람이 쓰러져 있다”는 신고를 받고 같은 지구대 소속 C씨(경사)와 함께 현장에 출동했다가 B씨를 숨지게 한 것으로 파악됐다.

A씨는 경찰에서 “B씨가 누워있는 걸 제대로 보지 못했다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “숨진 B씨는 택시에서 내려 비틀거리는 모습이 포착됐다”며 “정확한 사고 경위를 파악하기 위해 주변 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석하고 있다”고 말했다. 이어 “A씨에 대한 조사를 벌여 구속영장 신청 여부도 판단할 계획”이라고 덧붙였다.