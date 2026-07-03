농구는 민소매인데…‘폭염’ 축구는 왜 반팔일까? 의외의 이유

폭염 속에서도 축구 선수들은 반팔 유니폼을 입는다. 반면 실내에서 뛰는 농구 선수들은 대부분 민소매 유니폼을 착용한다. 같은 팀 스포츠인데도 복장이 다른 이유는 뭘까.

국제축구평의회(IFAB)가 제정한 축구 경기규칙(Laws of the Game) 제4조는 선수의 기본 장비를 규정하면서 ‘소매가 있는 셔츠(a shirt with sleeves)’를 착용하도록 명시하고 있다. 이에 따라 국제축구연맹(FIFA) 주관 대회는 물론 대부분의 프로리그에서도 민소매 유니폼은 허용되지 않는다.

반면 국제농구연맹(FIBA)의 공식 경기 규칙은 유니폼 형태를 규정하면서도 소매 착용을 의무화하지 않는다. 이 때문에 농구는 오랫동안 민소매 유니폼이 표준으로 자리 잡았으며, 최근에는 일부 리그에서 반팔 유니폼을 도입하기도 하지만 선수 선택에 따라 착용 여부가 달라진다.

축구가 소매를 의무화한 이유는 안전성 때문이다. 축구는 태클과 몸싸움, 공중볼 경합, 슬라이딩 등 신체 접촉이 잦은 종목이다. 넘어질 때 잔디와 마찰하면서 어깨와 상완 부위에 찰과상을 입는 경우도 적지 않다. 소매는 피부를 완전히 보호할 수는 없지만 마찰을 일부 줄여주는 역할을 한다.

또 유니폼은 선수 식별에도 중요한 역할을 한다. 팔에는 주장 완장과 각종 대회 패치, 리그 엠블럼 등을 부착하는 경우가 많아 소매가 일정한 규격으로 유지되는 것이 경기 운영에도 유리하다.

실제로 2002 FIFA 한일월드컵 당시 카메룬 대표팀은 무더위를 고려해 민소매 유니폼을 제작했지만 FIFA의 승인을 받지 못했다. 결국 소매 부분에 검은 천을 덧붙여 경기에 출전했고, 이후에도 FIFA는 ‘소매가 있는 셔츠’ 규정을 유지하고 있다.

반면 농구는 선수 간 접촉은 있지만 슬라이딩 플레이가 거의 없고 잔디 위에서 넘어지는 상황도 드물다. 또한 어깨와 팔의 움직임이 경기력에 미치는 비중이 커 민소매 유니폼이 기능적으로 더 적합하다는 평가를 받아왔다.

결국 폭염 속에서도 축구 선수들이 민소매를 입지 않는 것은 단순한 관습이 아니라 국제 경기규칙에 명시된 규정 때문이다. 경기력을 높이기 위한 기능성과 선수 안전, 경기 운영의 통일성을 함께 고려한 결과다.

그렇다면 경기마다 유니폼 색상은 어떻게 정해질까. FIFA 월드컵 2026 규정에 따르면 FIFA는 대회 개막 최소 한 달 전 각 경기의 유니폼 색상을 확정해 각 대표팀에 통보한다. 각 팀은 조별리그에서 최소 한 차례는 홈 유니폼을 착용해야 하며, 양 팀의 색상이 겹칠 경우 경기 일정상 A팀에 우선권이 주어진다. 색상이 비슷할 경우에는 한 팀이 원정 유니폼을 착용하게 된다.

한국 대표팀도 이 규정에 따라 경기마다 다른 유니폼을 착용했다. 2026 북중미 월드컵 조별리그에서 한국은 1차전 체코전에서는 경기 일정상 A팀으로 배정돼 두 팀 모두 붉은색 홈 유니폼을 사용하는 상황에서도 붉은색 홈 유니폼을 입었고, 체코는 흰색 원정 유니폼을 착용했다. 반면 2차전 멕시코전에서는 한국이 B팀이었고, 양 팀의 홈 유니폼인 붉은색과 녹색이 색각 이상자가 구분하기 어려운 조합으로 분류돼 한국은 연한 바이올렛 계열의 원정 유니폼을, 멕시코는 검은색 원정 유니폼을 착용했다. 3차전 남아프리카공화국전에서는 상대 홈 유니폼이 노란색이어서 한국은 다시 붉은색 홈 유니폼을 입었다.