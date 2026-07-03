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본문 요약

한국무역협회는 한·미 관세 협상에 따른 대미 투자를 준비 중인 조선·철강 등 주요 업종별 협·단체와 함께 지난달 29일부터 이달 1일 미국 워싱턴에서 정부·의회를 대상으로 대외활동을 전개했다고 3일 밝혔다.

무협은 앞으로도 국내 기업의 현장 애로를 지속해서 전달하고, 미국 정부와 의회가 한국 기업의 투자와 협력 확대를 지원할 수 있도록 긴밀히 소통해 나갈 계획이다.

이 부회장은 "3500억달러 규모의 대미 투자는 미국 내 공급망 안정화와 한·미 첨단산업 협력에 핵심적인 역할을 할 것"이라며 "한·미 간 협력을 한층 확대해 나갈 필요가 있다"고 밝혔다.

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무협, 워싱턴서 미국 행정부·의회 연쇄 접촉···“대미 투자 환경 개선 요구”

입력 2026.07.03 10:12

  • 김경학 기자

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하원의원 만나 한국인 전용 비자 쿼터 신설도 요청

이인호 한국무역협회 부회장(왼쪽)이 지난달 30일(현지시간) 미국 워싱턴에서 버디 카터 미 하원의원(공화·조지아주)과 면담하고 있다. 무역협회 제공

이인호 한국무역협회 부회장(왼쪽)이 지난달 30일(현지시간) 미국 워싱턴에서 버디 카터 미 하원의원(공화·조지아주)과 면담하고 있다. 무역협회 제공

한국무역협회는 한·미 관세 협상에 따른 대미 투자를 준비 중인 조선·철강 등 주요 업종별 협·단체와 함께 지난달 29일부터 이달 1일(현지시간) 미국 워싱턴에서 정부·의회를 대상으로 대외활동을 전개했다고 3일 밝혔다.

이인호 무협 상근부회장을 단장으로 한 이번 방미단은 무역법 301조 강제노동 조치와 과잉생산 조사 결과를 앞두고 추진됐다. 방미단은 국내 기업의 대미 투자 기여도와 현지 투자 애로사항을 미 측에 전달하고, 양국 정부가 합의한 3500억달러 규모의 전략적 투자가 본격화되는 시점에 맞춰 첨단산업 협력이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 투자 환경을 점검했다.

윌리엄 키밋 미 상무부 국제무역차관, 릭 스와이처 미 무역대표부(USTR) 부대표를 만난 방미단은 미국 내 지역 경제 활성화와 안정적인 공급망 구축, 고용 창출 등에 한국 기업들이 이바지해 온 성과를 설명했다. 이어 대미 투자를 뒷받침할 수 있는 우호적인 정책 환경 조성의 중요성을 강조했다. 또 국내 기업들이 현지에서 겪고 있는 애로사항을 전달해 한·미 첨단산업 협력이 지속해서 확대될 수 있도록 미국 정부의 관심과 지원을 당부했다.

연방 의회를 대상으로도 대외활동을 벌였다. 한국 기업의 대표적인 투자 지역인 조지아주의 버디 카터 하원의원(공화)을 비롯해 미국 하원 코리아 코커스 공동의장인 조 윌슨·마이크 켈리 하원의원(공화)을 만나 세제 혜택 등 인센티브 확대를 건의했다.

특히 현지 진출 한국 기업들의 가장 큰 관심사인 전문인력 수급과 관련해 한국인 전용 비자 쿼터 신설 등 원활한 인력 조달을 위한 의회 차원의 관심과 지원을 요청했다.

무협은 미국 의회 핵심 보좌관들을 초청해 ‘K산업 리셉션’ 행사도 열었다. 삼성·현대차·LG·HD현대·포스코·현대제철 등 참석 기업들은 각 사의 사업 현황을 공유하고 양국의 경제 협력 확대 방안 등을 논의했다.

무협은 앞으로도 국내 기업의 현장 애로를 지속해서 전달하고, 미국 정부와 의회가 한국 기업의 투자와 협력 확대를 지원할 수 있도록 긴밀히 소통해 나갈 계획이다. 이 부회장은 “3500억달러 규모의 대미 투자는 미국 내 공급망 안정화와 한·미 첨단산업 협력에 핵심적인 역할을 할 것”이라며 “한·미 간 협력을 한층 확대해 나갈 필요가 있다”고 밝혔다.

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