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“청년 채용하면 인건비 지원”···동해시 9일까지 참여기업 모집

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강원 동해시는 오는 9일까지 '청년채움 고용장려금 지원사업' 참여 기업을 모집한다고 3일 밝혔다.

이번 사업은 동해지역의 중소기업이 청년을 정규직으로 채용할 경우 기업에 인건비, 청년에게는 교통비를 지원하는 사업이다.

참여기업에는 신규 정규직 근로자 1인당 최대 10개월간 월 80만 원의 인건비를 지원한다.

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“청년 채용하면 인건비 지원”···동해시 9일까지 참여기업 모집

입력 2026.07.03 10:13

  • 최승현 기자

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동해시청 전경. 동해시 제공

동해시청 전경. 동해시 제공

강원 동해시는 오는 9일까지 ‘청년채움 고용장려금 지원사업’ 참여 기업을 모집한다고 3일 밝혔다.

이번 사업은 동해지역의 중소기업이 청년을 정규직으로 채용할 경우 기업에 인건비, 청년에게는 교통비를 지원하는 사업이다.

참여기업에는 신규 정규직 근로자 1인당 최대 10개월간 월 80만 원의 인건비를 지원한다.

채용된 청년에게는 월 최대 10만 원의 교통비를 별도로 지원한다.

신청 대상은 동해시에 주 사무소 또는 영업소를 둔 상시 근로자 5인 이상, 최근 3년 평균 매출액 1500억 원 이하의 중소기업이다.

지난해 4월 1일부터 지난 3월 31일 사이 청년을 정규직으로 신규 채용한 기업이면 신청할 수 있다.

다만 유흥업 등 일부 제외 업종과 공공기관, 휴·폐업 기업, 임금체납 사업주, 신용평가등급이 기준 이하인 기업 등은 신청 대상에서 제외된다.

동해시청 경제과 청년지원팀에 방문해 접수하면 된다.

이재국 동해시 경제과장은 “청년채움 고용장려금은 기업의 인건비 부담을 덜고 청년에게는 안정적인 지역 일자리를 제공하는 사업”이라며 “지역 기업들의 많은 관심과 적극적인 참여를 바란다”고 말했다.

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