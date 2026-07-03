지드래곤, 국내 첫 유네스코 세계유산위원회 홍보대사 된다

가수 지드래곤(본명 권지용)이 이달 부산에서 열리는 제48차 유네스코 세계유산위원회의 홍보대사가 된다.

국가유산청은 오는 19일 개막하는 제48차 세계유산위원회 홍보대사로 지드래곤을 위촉했다고 3일 밝혔다. 국가유산청은 “지드래곤은 K-팝을 넘어 문화 예술 전반에서 세계적인 영향력을 발휘해 온 아티스트로, 예술을 통한 사회문제 해결과 공익문화 확산에 앞장서고 있다”고 위촉 배경을 설명했다.

지드래곤은 2024년 저작권을 기부해 공익법인 저스피스재단을 설립한 뒤 명예이사장을 맡고 있다. 저스피스는 ‘정의’(Justice)와 ‘평화’(Peace)의 합성어다. 그는 지난해 경북 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서도 공식 홍보대사를 맡아 환영 만찬에서 공연을 선보였다.

지드래곤은 홍보대사로서 세계유산 보호를 위한 캠페인 활동에 힘을 보탤 예정이다. 저스피스재단은 유네스코와 함께 시민, 기업, 도시가 세계유산 보호에 동참하도록 독려하는 캠페인 ‘헤리티지 인 피스’(Heritage in Peace)를 오는 10일 선보인다. 캠페인을 통해 조성한 기부금은 유네스코 세계유산기금으로 전달한다. 전쟁, 기후 위기, 자연재해 등으로 위협받는 세계유산을 보호하는 데 쓰인다.

지드래곤은 캠페인 홍보 영상과 행사에 참여해 ‘문화와 참여를 통한 평화’ 메시지를 전할 예정이다. 지드래곤 측 관계자는 “세계유산은 인류 모두가 함께 지켜야 할 공동의 자산”이라며 “많은 사람이 공감하고 함께 행동할 수 있는 평화의 메시지를 전하고 싶다”고 밝혔다.

유네스코 세계유산위원회는 세계유산 등재, 보존 및 보호 방안 등을 논의하는 국제회의이다. 한국은 1988년 세계유산협약에 가입한 지 38년 만에 처음으로 위원회를 개최한다. 본 회의는 19일부터 29일까지 부산에서 열린다.