창간 80주년 경향신문

‘스마트 워치’로 위치 특정 못한 응급환자···‘카톡 프로필’서 찾아냈다

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

스마트워치의 자동 사고 신고가 위치정보 오차로 자칫 구조 지연으로 이어질 뻔한 순간, 세종소방본부 119종합상황실 근무자들의 기지와 침착한 판단이 60대 응급환자의 생명을 구했다.

세종소방본부 관계자는 "웨어러블 기기의 자동 사고 신고는 건마다 위치 정확도가 조금씩 다르다"며 "대부분은 큰 문제가 없지만, 이번처럼 GPS 좌표와 기지국 위치가 다르게 나타나는 경우도 있다"고 말했다.

이어 "당시 상황실 직원이 '다른 방법으로라도 위치를 찾아보자'며 카카오톡 프로필 사진을 확인하는 아이디어를 냈다"며 "사진 속 상점을 단서로 자녀를 찾아 정확한 위치를 확인할 수 있었다"고 덧붙였다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘스마트 워치’로 위치 특정 못한 응급환자···‘카톡 프로필’서 찾아냈다

입력 2026.07.03 10:20

수정 2026.07.03 10:30

펼치기/접기
  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가

세종소방본부, 위치정보 오차 속 단서 추적

자녀 운영 상점 찾아 골든타임 지켜

세종소방본부 119종합상황실. 세종소방본부 제공

세종소방본부 119종합상황실. 세종소방본부 제공

스마트워치의 자동 사고 신고가 위치정보 오차로 자칫 구조 지연으로 이어질 뻔한 순간, 세종소방본부 119종합상황실 근무자들의 기지와 침착한 판단이 60대 응급환자의 생명을 구했다.

3일 세종소방본부에 따르면 지난달 30일 오후 8시16분쯤 세종시 연서면의 한 주택에서 60대 A씨가 쓰러지면서 착용하고 있던 스마트워치의 ‘낙상 감지’ 기능이 작동했다. 스마트워치가 넘어짐을 감지해 자동으로 119에 사고를 알린 것이다.

하지만 신고 직후 예상치 못한 문제가 발생했다. 기지국을 통해 확인한 위치와 스마트워치가 전송한 GPS 좌표가 서로 달랐다. 두 위치는 1.5㎞가량 떨어져 있었고 상황실은 어느 곳으로 출동해야 할지 즉시 판단하기 어려운 상황에 놓였다.

응급환자와는 전화 연결도 되지 않았다. 자칫 골든타임을 놓칠 수도 있는 긴박한 순간이었다.

상황실 근무자들은 다른 단서를 찾기 시작했다. 신고 전화번호를 카카오톡에 등록해 프로필 사진을 확인했고 사진 속에서 반복적으로 등장하는 한 상점의 간판을 발견했다.

곧바로 해당 상점에 전화를 걸자 “응급환자의 자녀가 운영하는 가게”라는 사실이 확인됐다. 이후 자녀에게 정확한 주소를 안내받은 상황실은 즉시 구급대를 출동시켰다.

신고 접수 약 14분 만인 오후 8시30분쯤 현장에 도착한 구급대는 주택 마당에 쓰러져 있던 A씨를 발견해 응급처치를 실시한 뒤 병원으로 이송했다. A씨는 넘어지면서 머리 뒤쪽을 다친 것으로 전해졌다.

세종소방본부 관계자는 “웨어러블 기기의 자동 사고 신고는 건마다 위치 정확도가 조금씩 다르다”며 “대부분은 큰 문제가 없지만, 이번처럼 GPS 좌표와 기지국 위치가 다르게 나타나는 경우도 있다”고 말했다.

이어 “당시 상황실 직원이 ‘다른 방법으로라도 위치를 찾아보자’며 카카오톡 프로필 사진을 확인하는 아이디어를 냈다”며 “사진 속 상점을 단서로 자녀를 찾아 정확한 위치를 확인할 수 있었다”고 덧붙였다.

이번 사례는 자동 신고 시스템의 한계를 상황실 근무자들의 기지와 적극적인 대응으로 극복한 사례로 평가된다.

세종소방본부 관계자는 “웨어러블 기기를 통한 자동 사고 신고가 늘고 있는 만큼 위치정보 오차 등 다양한 상황에도 보다 신속하고 정확하게 신고자의 위치를 파악할 수 있도록 대응 역량을 강화하겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글