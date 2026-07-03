‘스마트 워치’로 위치 특정 못한 응급환자···‘카톡 프로필’서 찾아냈다

세종소방본부, 위치정보 오차 속 단서 추적 자녀 운영 상점 찾아 골든타임 지켜

스마트워치의 자동 사고 신고가 위치정보 오차로 자칫 구조 지연으로 이어질 뻔한 순간, 세종소방본부 119종합상황실 근무자들의 기지와 침착한 판단이 60대 응급환자의 생명을 구했다.

3일 세종소방본부에 따르면 지난달 30일 오후 8시16분쯤 세종시 연서면의 한 주택에서 60대 A씨가 쓰러지면서 착용하고 있던 스마트워치의 ‘낙상 감지’ 기능이 작동했다. 스마트워치가 넘어짐을 감지해 자동으로 119에 사고를 알린 것이다.

하지만 신고 직후 예상치 못한 문제가 발생했다. 기지국을 통해 확인한 위치와 스마트워치가 전송한 GPS 좌표가 서로 달랐다. 두 위치는 1.5㎞가량 떨어져 있었고 상황실은 어느 곳으로 출동해야 할지 즉시 판단하기 어려운 상황에 놓였다.

응급환자와는 전화 연결도 되지 않았다. 자칫 골든타임을 놓칠 수도 있는 긴박한 순간이었다.

상황실 근무자들은 다른 단서를 찾기 시작했다. 신고 전화번호를 카카오톡에 등록해 프로필 사진을 확인했고 사진 속에서 반복적으로 등장하는 한 상점의 간판을 발견했다.

곧바로 해당 상점에 전화를 걸자 “응급환자의 자녀가 운영하는 가게”라는 사실이 확인됐다. 이후 자녀에게 정확한 주소를 안내받은 상황실은 즉시 구급대를 출동시켰다.

신고 접수 약 14분 만인 오후 8시30분쯤 현장에 도착한 구급대는 주택 마당에 쓰러져 있던 A씨를 발견해 응급처치를 실시한 뒤 병원으로 이송했다. A씨는 넘어지면서 머리 뒤쪽을 다친 것으로 전해졌다.

세종소방본부 관계자는 “웨어러블 기기의 자동 사고 신고는 건마다 위치 정확도가 조금씩 다르다”며 “대부분은 큰 문제가 없지만, 이번처럼 GPS 좌표와 기지국 위치가 다르게 나타나는 경우도 있다”고 말했다.

이어 “당시 상황실 직원이 ‘다른 방법으로라도 위치를 찾아보자’며 카카오톡 프로필 사진을 확인하는 아이디어를 냈다”며 “사진 속 상점을 단서로 자녀를 찾아 정확한 위치를 확인할 수 있었다”고 덧붙였다.

이번 사례는 자동 신고 시스템의 한계를 상황실 근무자들의 기지와 적극적인 대응으로 극복한 사례로 평가된다.

세종소방본부 관계자는 “웨어러블 기기를 통한 자동 사고 신고가 늘고 있는 만큼 위치정보 오차 등 다양한 상황에도 보다 신속하고 정확하게 신고자의 위치를 파악할 수 있도록 대응 역량을 강화하겠다”고 말했다.