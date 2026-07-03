국가가 공공의료 의사 직접 키운다···국립의전원 설립준비위 출범

정부가 국립의학전문대학원 설립준비위원회를 공식 출범시키고 지역·필수·공공의료 인력을 국가가 직접 양성하기 위한 국립의학전문대학원 설립 작업에 본격 착수했다.

보건복지부는 3일 국립의학전문대학원 설립준비위원회 구성을 마치고 첫 회의를 개최했다고 밝혔다.

정부는 지역·필수·공공의료 인력난을 근본적으로 해결하기 위해 국립의전원 설립을 국정과제로 추진해왔다. 지난 5월 ‘국립의학전문대학원 설립 및 운영에 관한 법률’이 제정됐다.

국립의전원 설립준비위원회는 보건복지부 제2차관을 위원장으로 공공의료 정책, 의학교육, 공공의료기관 임상 분야 전문가와 관계부처 공무원 등 총 10명으로 구성됐다. 위원회는 앞으로 학교 부지와 기반시설, 학교 조직, 교육과정, 학생 지원, 의무복무 제도 등 국립의전원 설립과 운영에 필요한 주요 사항을 논의한다. 분야별 전문위원회도 별도로 구성해 운영할 계획이다.

국립의전원은 대학 졸업자를 대상으로 하는 4년제 대학원대학 형태로 설립된다. 학생들에게는 학비 등을 지원하고 공공의료 특화 교육을 실시한다. 졸업생은 의사면허를 취득한 뒤 공공의료기관에서 15년간 의무복무하게 된다. 정부는 이를 통해 지역·공공의료 인력난을 해소하고 감염병 등 국가 보건의료 위기에 대응할 핵심 인력을 양성한다는 계획이다.

정부는 2029년 개교, 2030년 교육과정 시작을 목표로 올해 하반기 학교 소재지 선정과 기반시설 구축 방안을 집중 논의한다. 학생 선발 방식, 학비 지원, 의무복무기관 지정·취소, 의무복무 의사 배치·지원 등 내용을 담은 하위 법령도 제정을 위해 이달부터 입법예고를 진행한다. 학생 선발 체계와 공공의료 역량 중심 교육과정, 의무복무 관리체계 등을 마련하기 위한 기초연구도 올해 말까지 진행한다.

이형훈 복지부 2차관은 이날 회의에서 “국립의전원 설립은 국가 주도 공공의료 인력 양성 체계를 도입한다는 큰 의미가 있다”며 “앞으로 위원회를 통해 학교 설립을 위한 내용을 면밀히 논의하겠다”고 말했다.