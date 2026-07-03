광주 넘어 세종까지···“5·18 조롱, 철없는 장난 아닌 역사폭력”

세종민주화운동계승사업회, 비판 성명 발표 역사·민주시민교육 강화 등 3개 요구 제시

서울 배재고 야구부 선수들의 5·18민주화운동 조롱 논란을 둘러싼 비판이 광주를 넘어 세종으로도 확산하고 있다.

세종민주화운동계승사업회는 성명을 통해 “이번 사태는 단순한 응원 과열이나 철없는 장난이 아니라 5·18민주화운동의 상처를 조롱하고 광주를 혐오의 대상으로 삼은 역사폭력”이라고 3일 밝혔다.

사업회는 이번 사태의 배경으로 온라인에서 확산하는 역사 왜곡과 지역 혐오 문화, 승리 중심의 엘리트 스포츠 문화 등을 지목했다. 이들은 “학생 개인만의 문제가 아니라 역사교육과 민주시민교육, 사회적 책임이 부족했던 결과”라고 주장했다.

또 “5·18민주화운동은 광주만의 기억이 아니라 대한민국 민주주의를 지켜낸 역사”라며 “이를 조롱하는 것은 민주주의의 근간을 훼손하는 행위”라고 했다.

사업회는 배재고와 관계기관에 사실관계를 투명하게 규명하고 광주제일고 학생과 교직원, 동문, 광주시민, 5·18 피해자와 유족에게 진정성 있는 사과와 피해 회복 절차를 마련할 것을 촉구했다.

아울러 학생 선수들을 대상으로 역사·인권·스포츠맨십·혐오 표현 예방 교육을 강화하고 지역 혐오와 역사 왜곡성 응원을 금지하는 기준을 마련해야 한다고 요구하기도 했다.

국회와 정부를 향해서는 역사 왜곡과 피해자 조롱, 혐오 조장 행위에 대응할 수 있도록 관련 법과 제도를 정비해야 한다고 밝혔다. 표현의 자유는 보장하되 민주주의의 기초를 훼손하는 악의적 역사 왜곡과 혐오 선동에는 명확한 책임 기준이 필요하다는 입장이다.

또 학교 현장에서 민주시민교육과 역사교육, 미디어 리터러시 교육을 실질적으로 강화해 학생들이 국가폭력과 지역 혐오, 차별 표현, 온라인 허위정보 등을 올바르게 이해하고 토론할 수 있는 환경을 조성해야 한다고 촉구했다.

이번 논란은 최근 열린 고교야구 경기에서 서울 배재고 야구부 일부 선수들이 광주제일고를 상대로 “스타벅스 가자” “탱크데이” 등의 구호를 외쳤다는 보도가 나오면서 불거졌다.