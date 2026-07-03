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대구시는 보건복지부가 시행하는 '계약형 지역필수의사제' 시범사업 추가 공모에 선정됐다고 3일 밝혔다.

이 사업은 저연차 전문의가 지역 내 종합병원급 이상 의료기관에서 장기간 필수진료를 수행할 수 있도록 복지부와 지자체가 지역근무수당과 정주 여건 등을 지원하는 것을 주요 내용으로 한다.

대구시는 오는 10월부터 지역 필수의료 전문인력 지원에 나선다.

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대구, ‘지역필수의사제’ 시범사업 참여···관건은 ‘전문의 20명 확보’

입력 2026.07.03 10:36

수정 2026.07.03 10:47

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  • 백경열 기자

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대구시 산격청사 전경. 대구시 제공

대구시 산격청사 전경. 대구시 제공

대구시는 보건복지부가 시행하는 ‘계약형 지역필수의사제’ 시범사업 추가 공모에 선정됐다고 3일 밝혔다.

이 사업은 저연차 전문의가 지역 내 종합병원급 이상 의료기관에서 장기간 필수진료를 수행할 수 있도록 복지부와 지자체가 지역근무수당과 정주 여건 등을 지원하는 것을 주요 내용으로 한다.

대구시는 오는 10월부터 지역 필수의료 전문인력 지원에 나선다. 시는 권역책임의료기관과 지역책임의료기관, 상급종합병원 등을 중심으로 내과·외과·산부인과·소아청소년과·응급의학과·심장혈관흉부외과·신경과·신경외과 등 8개 필수진료과목 전문의 20명을 확보할 계획이다.

전문의에게는 월 400만원의 지역근무수당과 전입 시 격려금 100만원이 지원된다. 대구시는 의료기관별 학술 활동 및 복리후생 지원 등을 통해 우수 전문의가 지역에 안정적으로 정착할 수 있도록 뒷받침할 예정이다.

이재홍 대구시 보건복지국장은 “지역 필수의료 전문인력 확보를 위한 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다”며 “앞으로도 우수한 전문인력을 안정적으로 확보해 지역 필수의료 공백을 줄이고, 빈틈없는 필수의료 안전망 구축에 전력을 다하겠다”고 말했다.

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