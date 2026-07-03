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본문 요약

강원 속초시는 오는 8월 23일까지 속초해수욕장을 이용하는 서울 중구와 종로구, 경기 오산시와 용인시, 전북 정읍시, 전남 여수시 등 국내 자매도시 시민들에게 주차장 무료 이용 쿠폰을 제공한다고 3일 밝혔다.

자매도시 시민은 신분증을 지참해 속초해수욕장 행정지원센터를 방문하면 주소지 확인 후 주차장 무료 이용 쿠폰을 받을 수 있다.

이를 통해 주차비 부담을 덜고 보다 편리하게 속초해수욕장을 이용할 수 있게 된다.

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속초시, 자매도시와 함께 여름 바다 나눈다···속초해수욕장 주차장 무료 이용 쿠폰 등 제공

입력 2026.07.03 10:38

  • 최승현 기자

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구글 검색 선호 매체로 추가
속초해수욕장 전경. 속초시 제공

속초해수욕장 전경. 속초시 제공

강원 속초시는 오는 8월 23일까지 속초해수욕장을 이용하는 서울 중구와 종로구, 경기 오산시와 용인시, 전북 정읍시, 전남 여수시 등 국내 자매도시 시민들에게 주차장 무료 이용 쿠폰을 제공한다고 3일 밝혔다.

이는 자매도시 간 우호를 높이고 관광·문화 교류를 활성화하기 위해 추진되는 교류 협력사업이다.

자매도시 시민은 신분증을 지참해 속초해수욕장 행정지원센터를 방문하면 주소지 확인 후 주차장 무료 이용 쿠폰을 받을 수 있다.

이를 통해 주차비 부담을 덜고 보다 편리하게 속초해수욕장을 이용할 수 있게 된다.

오산시민에게는 추가 혜택도 제공된다.

오산시는 자체 예산을 투입해 오는 24일부터 8월 8일까지 파라솔과 튜브 등 물놀이용품 무료 대여 쿠폰을 제공한다.

속초시는 이번 사업이 자매도시 시민들의 속초 방문을 유도하고, 지역 관광 활성화와 체류형 관광 수요 확대에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

이병선 속초시장은 “자매도시 시민 여러분이 속초에서 피서를 즐기며 소중한 추억을 만드시길 바란다”며 “앞으로도 꾸준한 교류와 협력을 통해 상호 발전을 도모하고, 시민들이 체감할 수 있는 교류 성과를 지속해서 만들어 나가겠다”고 말했다.

한편 3일 개장한 속초·등대·외옹치 등 속초지역 3개 해수욕장은 오는 8월 23일까지 52일간 운영된다.

속초해수욕장은 오는 21일부터 8월 12일까지 23일간 야간에도 개장한다.

이 기간에는 오후 9시까지 수영을 즐길 수 있다.

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