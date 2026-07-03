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본문 요약

4년 만에 마포구로 돌아온 유동균 구청장의 취임 후 2호 결재는 실명 '직원 게시판'을 '익명 게시판'으로 되돌리기였다.

전임 구청장 재임 기간 중 실명으로 전환·운영됐던 '직원 게시판'은 7월 1일부터 익명의 '자유게시판'으로 운영된다.

새올행정시스템 내 게시판에 자신의 이름을 드러내지 않아도 자유롭게 의견을 남길 수 있도록 하기 위한 조치다.

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돌아온 유동균 마포구청장 “직원 실명 게시판→익명 게시판 되돌려라”

입력 2026.07.03 10:55

  • 류인하 기자

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“직원들 자유롭게 의견 남길 수 있어야”

전임 구청장 시절 실명제, 3년만에 되돌려

유동균 마포구청장이 취임 첫날인 지난 1일 직원들의 환영인사를 받고 있다. 마포구 제공

유동균 마포구청장이 취임 첫날인 지난 1일 직원들의 환영인사를 받고 있다. 마포구 제공

4년 만에 마포구로 돌아온 유동균 구청장의 취임 후 2호 결재는 실명 ‘직원 게시판’을 ‘익명 게시판’으로 되돌리기였다. 유 구청장은 ‘행정포털시스템 자유게시판 운영 방식 개선 계획’을 민선 9기 두 번째 결재로 처리했다.

전임 구청장 재임 기간 중 실명으로 전환·운영됐던 ‘직원 게시판’은 7월 1일부터 익명의 ‘자유게시판’으로 운영된다. 새올행정시스템 내 게시판에 자신의 이름을 드러내지 않아도 자유롭게 의견을 남길 수 있도록 하기 위한 조치다.

구 관계자는 3일 “직원들이 부담 없이 소통할 수 있는 조직 문화를 조성해 창의적인 제안과 다양한 아이디어가 구정 운영에 반영될 수 있도록 이 같은 조치를 했다”고 설명했다.

자유게시판은 2023년 5월까지는 익명 방식으로 운영됐지만 그해 6월부터 닉네임(별명) 기반의 게시판으로 전환됐다. 넉 달 뒤인 10월부터는 직원들이 실명으로만 글을 남길 수 있는 ‘직원 게시판’으로 바뀌었다. 그동안 익명으로 의견을 개진해 오던 직원들은 실명 전환으로 자신의 의견을 가감 없이 쓰는 데 부담을 느끼게 됐고, 게시판 운영 자체도 위축됐다.

유동균 마포구청장은 “건강한 조직은 좋은 의견뿐 아니라 쓴소리까지도 자유롭게 나누고 경청할 수 있을 때 만들어진다”며 “직원이 행복해야 구민이 행복하다는 믿음 아래 자유로운 소통과 상호 존중이 자리 잡도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

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