돌아온 유동균 마포구청장 “직원 실명 게시판→익명 게시판 되돌려라”

“직원들 자유롭게 의견 남길 수 있어야” 전임 구청장 시절 실명제, 3년만에 되돌려

4년 만에 마포구로 돌아온 유동균 구청장의 취임 후 2호 결재는 실명 ‘직원 게시판’을 ‘익명 게시판’으로 되돌리기였다. 유 구청장은 ‘행정포털시스템 자유게시판 운영 방식 개선 계획’을 민선 9기 두 번째 결재로 처리했다.

전임 구청장 재임 기간 중 실명으로 전환·운영됐던 ‘직원 게시판’은 7월 1일부터 익명의 ‘자유게시판’으로 운영된다. 새올행정시스템 내 게시판에 자신의 이름을 드러내지 않아도 자유롭게 의견을 남길 수 있도록 하기 위한 조치다.

구 관계자는 3일 “직원들이 부담 없이 소통할 수 있는 조직 문화를 조성해 창의적인 제안과 다양한 아이디어가 구정 운영에 반영될 수 있도록 이 같은 조치를 했다”고 설명했다.

자유게시판은 2023년 5월까지는 익명 방식으로 운영됐지만 그해 6월부터 닉네임(별명) 기반의 게시판으로 전환됐다. 넉 달 뒤인 10월부터는 직원들이 실명으로만 글을 남길 수 있는 ‘직원 게시판’으로 바뀌었다. 그동안 익명으로 의견을 개진해 오던 직원들은 실명 전환으로 자신의 의견을 가감 없이 쓰는 데 부담을 느끼게 됐고, 게시판 운영 자체도 위축됐다.

유동균 마포구청장은 “건강한 조직은 좋은 의견뿐 아니라 쓴소리까지도 자유롭게 나누고 경청할 수 있을 때 만들어진다”며 “직원이 행복해야 구민이 행복하다는 믿음 아래 자유로운 소통과 상호 존중이 자리 잡도록 최선을 다하겠다”고 말했다.