호날두 ‘라스트 댄스’ 계속된다…모드리치의 크로아티아 꺾고 16강 진출

월드컵 32강 ‘85년생 동갑내기 맞대결’서 웃어 후반 PK골…6번째 월드컵서 첫 토너먼트 득점 16강서 이베리아 반도 라이벌 스페인 만나게돼

‘라스트 댄스’간 대결에서 미소를 지은 쪽은 크리스티아누 호날두(알나스르)였다. 호날두의 포르투갈이 루카 모드리치(AC밀란)의 크로아티아를 힘겹게 꺾고 16강 진출에 성공했다.

포르투갈은 3일 캐나다 온타리오주 토론토 스타디움에서 열린 크로아티아와 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 32강전에서 2-1 역전승을 거두고 16강에 진출했다. 포르투갈은 오스트리아를 3-0으로 완파한 이베리아 반도의 ‘라이벌’ 스페인과 8강 티켓을 두고 한 판 대결을 벌인다.

반면 2018년 러시아 월드컵 준우승, 2022년 카타르 월드컵 3위에 빛나는 크로아티아는 포르투갈의 벽을 넘지 못하고 쓸쓸하게 발길을 돌리게 됐다.

이날 경기는 양팀의 두 ‘전설’ 호날두와 모드리치의 맞대결로 관심을 모았다. 모두 1985년생으로, 불혹의 나이를 훌쩍 넘긴 호날두와 모드리치는 이번 월드컵이 사실상 마지막 월드컵이었다. 둘 중 지는 쪽은 앞으로 더이상 월드컵에서 모습을 볼 수 없을 터였다.

전반 초반 주도권은 포르투갈이 가져갔다. 브루누 페르난드스(맨체스터 유나이티드), 비티냐, 주앙 네베스(이상 파리 생제르맹)가 중심이 된 포르투갈의 중원은 크로아티아의 미드필더들을 확실하게 압도했다.

하지만 포르투갈도 크로아티아의 단단한 수비를 뚫는데 애를 먹으며 좀처럼 찬스를 만들지 못했다. 특히 최전방의 호날두가 전반전 단 하나의 슈팅도 시도하지 못하는 등 집중 견제에 시달린 것이 아쉬웠다.

결국 전반은 0-0으로 마무리된 가운데, 후반 들어 크로아티아가 매섭게 공격을 퍼부으며 분위기가 반전됐다. 그리고 후반 8분, 크로아티아의 선제골이 터졌다.

오른쪽 측면에서 요시프 스타니시치(바이에른 뮌헨)가 올른 크로스를 이반 페리시치(에인트호번)가 잡아 왼발 슈팅으로 연결, 골로 연결했다.

다급해진 포르투갈은 반격에 나섰으나 후반 16분 호날두의 골이 온 필드 리뷰 결과 간발의 차로 오프사이드가 선언돼 아쉬움을 남겼다. 하지만 기회는 곧 다시 찾아왔다.

후반 19분 코너킥 상황에서 크로아티아의 니콜라 블라시치(토리노)가 헤나투 베이가(비야레알)를 감싸안으며 쓰러뜨렸고, 온 필드 리뷰 결과 파울이 선언돼 페널티킥이 주어졌다. 그리고 후반 23분 키커로 나선 호날두가 골을 성공시켰다. 자신의 6번째 월드컵에서 처음으로 토너먼트에서 기록한 골이었다.

이후 경기는 치열한 공방전이 이어졌다. 후반 30분 마테오 코바치치(맨체스터 시티)의 강력한 중거리 슈팅이 포르투갈 골키퍼 디오구 코스타(포르투)의 손끝을 맞고 골대를 강타한 뒤 튀어나왔고, 이어 코바치치가 다시 슈팅을 시도했으나 이번에도 코바치치가 막아냈다. 후반 35분에는 페타르 수치치(인터 밀란)의 골이 터졌으나 오프사이드 판정을 받았다.

계속되는 위기를 넘긴 포르투갈은 후반 36분 후벵 네베스(알힐랄)를 투입하고 호날두를 빼는 강수를 뒀다. 중원을 두텁게 하며 다시 주도권을 가져온 포르투갈은 결국 후반 추가시간 4분 극적인 결승골을 넣었다. 하파엘 레앙(AC밀란)이 왼쪽에서 올린 크로스를 곤살루 하무스(AC밀란)가 정확한 헤더로 연결, 골망을 흔들었다.

무려 10분의 추가시간이 주어진 가운데, 크로아티아는 경기 종료 직전 요슈코 그바르디올(맨체스터 시티)이 극적인 동점골을 넣어 연장으로 승부를 끌고 가는 듯 했다. 그러나 온 필드 리뷰 결과 오프사이드 판정을 받았고, 결국 포르투갈의 승리로 막을 내렸다.